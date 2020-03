Inmigrantes coronavirus ICE arrestos Estados Unidos. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus sigla en inglés), comenzaron la semana con operativos en California para realizar arrestos contra inmigrantes que tienen un historial de delitos cometidos en Estados Unidos, en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, tomando en cuenta las medidas necesarias, incluso con mascarillas listas por si se requerían, de acuerdo a información proporcionada por Los Angeles Times.

Este lunes, temprano, los agentes se reunieron en un café para alistarse ante las órdenes que les habían dado sus superiores de mantener las acciones en contra de los inmigrantes sobre los cuales pesaba alguna acusación, previa, pero antes tuvieron que efectuar las medidas preventivas para evitar un contagio.

Los agentes comenzaron un recorrido por un vecindario y poco a poco fueron encontrando los domicilios de personas que debían detener. De manera sigilosa se acercaron y lograron casi todos sus objetivos, pero aún así causaron indignación en algunas asociaciones que están en contra de estas acciones y más aún en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus.

With masks at the ready, ICE agents make arrests on first day of California coronavirus lockdown – Los Angeles Times https://t.co/QXAehcO0JG

— ALT-immigration 🛂 (@ALT_uscis) March 17, 2020