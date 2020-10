Marjorie de Sousa, expareja de Julián Gil, deslumbra en Instagram con su impresionante figura en sexy tanga

De inmediato sus fans y seguidores comenzaron a mandar mensajes de aliento para reconocer su gran belleza

Hasta la mañana de este jueves 1 de octubre de 2020, ya superaba las 83 mil reacciones de me gusta

Marjorie de Sousa, expareja de Julián Gil, deslumbra en su cuenta oficial de Instagram con su impresionante figura en sexy tanga y muestra sus pechos, pero no su trasero.

Esta publicación se llevó a cabo en su cuenta oficial de Instagram en donde colgó el siguiente mensaje: “Mente positiva + vibras positivas = Vida positiva #SiempreBrillaFuerte #MarjorieDeSousa #LaVidaEsUnHermosoRegalo #Sol #playa esta foto es importante para mí, aquí apenas tenía dos meses que Matías nació. Gracias por sus hermosas palabras siempre son medicina para el alma. Los amo”.

De inmediato sus fans y seguidores comenzaron a mandar mensajes de aliento para reconocer su gran belleza enfundada en ese bikini de infarto.

Tanto éxito ha tenido esta fotografía que hasta la mañana de este jueves 1 de octubre de 2020, ya superaba las 83 mil reacciones de me gusta y casi tenían 850 comentarios.

Uno de los hombres no aguantó las ganas de decirle lo bien que se ve y escribió: “Dónde se da eso tan hermoso, no que las diosas del Olimpo no podían bajar a la tierra a qui está la más perfecta de todas”.

Otros hombres no se resistieron a decirle palabras para resaltar su cuerpo: “¿Qué más puede pedir uno? Vista hermosa y la modelo preciosa”, “guapetona, qué envidia”, “demasiado diosaaa! Divina por dentro y fuera”, “wow siempre tan hermosa y bella”.

Pero una seguidora dijo esto en claro enojo: “Ya no sabes que más hacer para prestar la atención para eso sácate todo, ridícula”.

Marjorie de Sousa que ahora aparece en tanga es una actriz venezolana, además es una modelo que ha tenido una gran trayectoria sobre todo en México y Estados Unidos.

Además, en algún momento de su vida estuvo con el también actor Julián Gil, relación de la cual salió el hijo de ambos, por el cual mantienen una lucha legal por sus derechos.

Ella ha participado en algunos proyectos televisivo como ‘Gata Salvaje’, ‘ Amores Verdaderos’, ‘Al otro lado del muro’ y ‘Hasta el fin del mundo’, entre otros.