Sin embargo, la noticia fue que antes de iniciar el evento , la venezolana ex de Julián Gil posó junto a su novio el empresario y activista social Vicente Uribe, en la alfombra roja y la pareja derramó mucha miel haciendo oficial su relación ante los ojos de los medios de comunicación, pues no había sucedido.

Apenas hace unos meses, Marjorie de Sousa continuaba aventando indirectas a su ex Julián Gil

La polémica no se detiene y no parece irse tan fácilmente: La actriz venezolana, Marjorie de Sousa reacciona contundente al comentario de su ex pareja, el actor argentino, Julián Gil y afirma en video que nadie puede hacerte daño si tu no se lo permites. ¿Será que está contestación sea el fin de las indirectas?

Las indirectas no han parado entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa, y es que después de que la venezolana no ha dejado que Julián vea a su hijo Mateo, el actor argentino y ella han comenzado una ‘batalla campal’ llena de indirectas y comentarios que no pasan desapercibidos para nadie, y en esta ocasión no fue la excepción. Archivado como: Vicente Uribe, novio de Marjorie de Sousa.