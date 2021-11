A las buchonas no se les puede acercar alguien más que no sea su pareja con intenciones de ligar con ella o tratar de conseguir una salida con las chicas pues resulta ser algo peligroso para el hombre que sabe que esa chica ya está comprometida con alguien porque se pueden desencadenar muchos problemas ya que se considera que está ‘invadiendo’ otros terrenos.

El rango social también es importante para estas chicas pues no pueden mantener una amistad ni mucho menos una relación con alguien que no tenga excelentes estándares, pues buscan a alguien que le encante disfrutar de los lujos, que le encante salir bastante y convivir con sus amistades.

Por si fuera poco, para las chicas de este rango los platillos que consumen deben de ser de los más sabrosos, pues una buchona merece ser tratada como reina y consentir a su paladar. En las bebidas ni se diga, tiene que ser una muy buena para ellas, lo típico en Culiacán son las Ultras ya que son más ‘nice’ por no contener calorías cosa que no afecta a su físico.

Una buchona habló personalmente sobre cómo le gusta que la conquisten

Para la chica Arleth no es de gran impresión que traten de conquistarla con un enorme ramo de rosas y aparentando ser cien por ciento buchón pues bien comenta en un vídeo de YouTube que eso no es de su total agrado: “A mí en lo personal no me llama la atención un hombre buchón y menos que sea, no sé, que demuestre más de lo que es”, fueron las palabras que la chica expresó.

A esta bella joven lo que le impresiona es lo sencillo, con una simple rosa y con que le canten al oído es más que suficiente pero dejó muy en claro que si tiene que tener dinero el hombre que desee tener una relación con cualquier buchona, pues ellas siempre exigen estar rodeadas de muchos lujos.