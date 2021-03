Varios usuarios se hicieron presentes en los comentarios de la publicación de la artista donde presume sus atributos y la lluvia de piropos no podría faltar: “Quisiera ser ese mar y tú fueras la roca para que cuando suba la marea besarte en la boca”, “Eres la persona que ilumina mis días de color reina hermosa”, comentaron algunos fans.

No cabe duda que la actriz es dueña de una figura envidiable y es que a sus 40 años de edad sigue impactando en el mundo del espectáculo con instantáneas que rompen muchos corazones, ya que constantemente presume su espectacular figura en atuendos que dejan con la boca abierta.

Con la frase “Donde hay amor, hay vida”, los fans no dudaron en dejar sus comentarios: “Claro ejemplo de ” Soy la Diosa de Sousa”, “Tienes una sonrisa que hermosa que ilumina de felicidad te quiero hermosa”, “con ese traje de baño hasta yo me comiera la manzana del árbol”.

A pesar de eso, la artista no ha cambiado su forma de ser, y sigue sorprendiendo en su cuenta de red social, presumiendo su cuerpo, como en esta publicación, donde la vemos usando una sexy tanga, mientras muestra su trasero en lo que parece ser un bote en alta mar.

Cabe recordar que anteriormente la venezolana se vio envuelta en una gran polémica, después de quitarle la custodia de su hijo a su ex esposo Julián Gil, a quien no permite ni que siquiera que vea al niño: Matías. Esto provocó que fuera odiada por millones de internautas, causando la división entre sus fans.

En 1999 participó en el certamen de belleza Miss Venezuela, representando a las Dependencias Federales. En esa ocasión, no logró acceder a las rondas finales, pero su belleza y gran carisma le ganaron la atención de los productores televisivos de su país, quienes la convocaron para participar en su primera telenovela un año más tarde.

A pesar de haber tenido a su hijo, ella sigue manteniendo una figura de ensueño, que constantemente presume en las redes sociales, con diminutos bikinis, que no dejan nada a la imaginación, ya que sus grandes atributos sobresalen de cada atuendo que usa, para presumir sus pecas. Archivado como Marjorie de Sousa bikini pecas

Conoció al actor Julián Gil en 2006, con quien entabló una amistad que posteriormente se convertiría en una relación sentimental. Coincidieron nuevamente en 2014 cuando ambos se encontraban trabajando en México, aunque no iniciaron formalmente su romance sino hasta 2016. Fruto de esa relación nació su hijo Matías Gregorio Gil de Sousa.

A Marjorie de Sousa le gusta enseñar sus pecas

El nacimiento de Matías derivó en una serie de disputas legales en las que la actriz demandó a Gil acusándolo de no proporcionarle la atención adecuada, así como de no aportar económicamente con las necesidades del menor. Un juez determinó que el actor debía aportar un 20% de su sueldo para la manutención de su hijo, decisión que el actor no aceptó y que actualmente se encuentra disputando.

Hasta el día de hoy, la situación legal entre ambos continúa sin encontrar una resolución que beneficie a ambos, ya que el actor asegura que no ha podido convivir de manera adecuada con su hijo menor, mientras que la actriz lo ha acusado de abusivo, aunque en 2020 llegó a declarar que estaría dispuesta a reconsiderar su postura. Archivado como Marjorie de Sousa bikini pecas