Posteriormente, Julián Gil recalcó que para él se le hacía muy difícil verlo, debido a que su expareja Marjorie de Sousa no se lo permite, confesando que “habían borrado a papá del mapa” por órdenes de la venezolana .

A pesar de esto, el día de hoy, el también modelo confesó que no tiene ningún problema con que su hijo Matías le diga papá al novio de Marjorie de Sousa, ya que a su pensar, el pequeño necesita una figura paterna, cosa que Julián Gil “lamentablemente no puede darle”.

Tras esto, el actor prácticamente “desapreció” de la vida de su hijo, ya que como mucho se comenta, la actriz venezolana no permite que el niño vea a Julián por ningún motivo.

Tras revelar que para él lo más importante era el bienestar de su hijo, Julián Gil argumentó que lamentablemente no podía estar en la vida de Matías debido a que su expareja, y madre del niño no le permitía hacerlo, confesando que simplemente lo habían “borrado del mapa”:

“Todos estamos conscientes y sabemos que la figura paterna que soy yo, no puede estar, no está porque me borraron del mapa, borraron a papá, eso lo saben ustedes, la mamá de Matías decidió borrar a papá” apuntó el actor argentino.

Ante esto, Julián Gil confesó que él no tenía ningún problema con que su hijo, llamará papá al actual novio de Marjorie de Sousa, el empresario Vicente Uribia, debido a que eso era lo que necesitaba Matías, la imagen de un papá:

“Si yo Julián Gil, no puedo estar presente en la vida del niño, ¿por qué le vamos a privar al niño que tenga una figura paterna” continuó con su declaración.

Posteriormente, confesó que por él todo estaba bien con que su hijo llamara papá al empresario:

“Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que sea José, Pedro, Vicente, el que sea que este en la vida de Marjorie, que tenga una relación linda, y que el niño el niño le diga papá porque no me lo puede decir a mí”, finalizó con su testimonio.

Ante estas declaraciones de Julián Gil, en donde argumentó que no tiene ningún problema con que su hijo le diga papá a otro hombre, diversos usuarios comenzaron a llegar al video, comentando la madurez que el actor tenía en casos tan difíciles.