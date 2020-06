El reportero de Mundo Hispánico, Mario Guevara no solo fue alcanzado por una bala de goma durante las protestas en Atlanta por muerte de George Floyd, sino que también sufrió por los gases lacrimógenos.

A través de un video se puede ver la situación desesperante que vivió el comunicador al dar una cobertura en la primera línea de batalla.

En el material audiovisual el reportero relata que vivió momentos difíciles al respirar gas lacrimógeno que lanzaron los agentes antimotines.

THE POLICE IN ATLANTA TRIED TO BARRICADE US AFTER TELLING US TO DISPERSE. THEY STOOD LINED UP WITH BATONS, SHIELDS, & GUNS. THEY THEN THREW TEAR GAS ON PEACEFUL PROTESTERS. THEY ARE DECLARING WAR ON UNARMED PEOPLE WITH PAPER SIGNS EXERCISING THEIR RIGHTS! #AtlantaProtest #blm pic.twitter.com/4SkelObXa4

— JLIVV (@jllivv) June 3, 2020