La alcaldesa de Atlanta extendió el martes el toque de queda por otra noche después de que la gente marchara por las calles de la ciudad.

Los mensajes de texto y correo electrónico enviados a los residentes dijeron que la medida comenzaría a las 9 p.m. el martes y hasta el amanecer del miércoles.

Cerca de 400 personas han sido arrestadas en Atlanta durante las protestas en los últimos cuatro días, según cifras publicadas por la policía.

La alcaldesa de Atlanta extendió el martes el toque de queda por otra noche después de que la gente marchara por las calles las cuatro noches anteriores para protestar por la muerte de George Floyd en Minnesota.

Los mensajes de texto y correo electrónico enviados a los residentes dijeron que la medida comenzaría a las 9 p.m. el martes y hasta el amanecer del miércoles.

The curfew in the city of Atlanta has been extended starting tonight, June 2, 2020 at 9 P.M. and continuing through sunrise tomorrow June 3, 2020. Please stay home. pic.twitter.com/vpZkTDb1Lh — City of Atlanta, GA (@CityofAtlanta) June 2, 2020

La alcaldesa Keisha Lance Bottoms ha implementado un toque de queda idéntico todas las noches desde el sábado después de que una manifestación inicialmente pacífica se volvió violenta y destructiva el viernes por la noche en Atlanta.

Cerca de 400 personas han sido arrestadas en Atlanta durante las protestas en los últimos cuatro días, según cifras publicadas por la policía. También se han realizado manifestaciones en otras ciudades de Georgia, como Savannah, Atenas, Augusta, Macon y Columbus.

Atlanta’s mayor on Tuesday extended a curfew for another night after people spilled into the streets the previous four nights to protest the death of George Floyd in Minnesota. https://t.co/MPRQXQWXni — MDJ Online (@mdjonline) June 2, 2020

Las protestas han estallado en todo el país desde la muerte de Floyd el 25 de mayo. Incluso cuando elogió a Kemp, el presidente criticó a la mayoría de los gobernadores de la nación como “débiles” por no tomar medidas enérgicas contra la ilegalidad.

Derek Chauvin, el oficial de policía blanco que trabajaba para el Departamento de Policía de Minneapolis, está acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado por la muerte de Floyd. Floyd murió después de que Chauvin presionó su rodilla contra su cuello durante varios minutos, incluso después de que Floyd dejó de moverse y suplicó por aire.