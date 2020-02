Mario Reyes y Gladys Hernández confesaron porque mataron a la niña Fátima.

Usaron un cinturón para obstruierle las vías respiratorias y matarla.

La pareja asesina no tuvo compasión cuando mataron a Fátima.

Los asesinos de Fátima confesaron los detalles del horrible homicidio y tortura de la niña de siete años, ante las autoridades policiales de México tras ser capturados.

La revelación de los asesinos de Fátima dejó impactado a toda la población de México y al resto del mundo por el ensañamiento cometido contra una niña inocente, acabando con sus ganas de vivir y cumplir sus sueños.

Los asesinos de Fátima, Mario Reyes y Gladys Hernández, no tuvieron ningún tipo de compasión con la niña mexicana.

Durante el interrogatorio policial, Gladys Hernández confirmó que ella fue la persona que entregó a la niña a Mario Reyes, luego que éste la amenazara de atacar y abusar sexualmente de sus dos hijos.

De esta forma, Gladys Hernández se involucró en el crimen de la niña mexicana y ya no tenía escapatoria.

La mujer relató que Mario Reyes le exigió una novia joven, y al ver a la niña supo que era una buena presa para cumplir con el mandato que salvaría a sus hijos de una muerte anunciada, según reportó el diario El Universal de México.

De igual manera, Gladys Hernández dijo que raptó a la niña mexicana porque su familia no le prestaba atención.

Los asesinos de Fátima seguían con su plan macabro y tenebroso tras secuestrar a la niña mexicana.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Al respecto, Gladys Hernández, también aportó a la investigación policial que Mario Reyes, luego de tener en su poder el cuerpo débil de la niña mexicana, le colocó un vestido nuevo que había comprado previamente y le pintó sus pequeñas uñas.

Pero eso no es todo, en sus escalofriantes declaraciones, Gladys Hernández reveló que ella misma asfixió a la niña de siete años con un cinturón, obstruyéndole las vías respiratorias hasta que sucumbió.

Después, Gladys Hernández mostró un profundo arrepentimiento, pues según ella, tenía miedo y no quería que Mario Reyes atacara a sus hijos.

Lanzaron su cuerpo hacía un baldío

Tras arrebatarle la vida, los asesinos de Fátima lanzaron el pequeño cuerpo frio de la niña hacia un baldío, ubicado cerca de la escuela donde estudiaba y a pocas cuadras de su residencia, en el barrio Tulyehualco, en el sur de Ciudad de México.

Alí fue encontrada tres días después de su desaparición de los brazos de su madre, ocurrida el pasado 11 de febrero de 2020.

El cuerpo sin vida de la niña mexicana estaba dentro de una bolsa plástica desnuda y con signos de violencia.

Los asesinos de Fátima, Mario Reyes y Gladys Hernández, nunca pensaron que unos de sus familiares destaparían otros detalles de este espantoso crimen.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Irma Reyes Castañeda, familiar de uno de los asesinos de Fátima, resaltó para Televisa, que la repudiable pareja mató a la niña mexicana tras percatarse que las autoridades policiales ya estaban en su localización.

Como se recordará Mario Reyes y Gladys Hernández fueron detenidos la noche del miércoles por secuestrar, violar y asesinar a la niña mexicana.

Los ojos de Fátima Cecilia Aldrighett Antón permanecerán cerrados para siempre, mientras que sus familiares la recordarán en una fotografía con su enorme sonrisa que la caracterizaba.

Mario Reyes y Gladys Hernández confesaron porque mataron a la niña Fátima.

En el final del video, cientos de personas despiden a la niña mexicana en cementerio con música, canciones y globos blancos que resaltaban la rica pureza que ella tenía. Paz a su alma.