Maribel Guardia sorprende con espectacular figura en leggins

Pero le dicen que ya está vieja y le advierten de tener cuidado al hacer ejercicio

Algunas personas ya no vieron bien que se muestre así a su edad

Maribel Guardia sorprende con espectacular figura en leggins, pero le dicen que ya está vieja y le advierten de tener cuidado al hacer ejercicio y mostrar su abdomen por su avanzada edad.

Todo sucedió a través de la cuenta de Instagram de la sexagenaria actriz costarricense quien al intentar presumir su figura, fue atacada por algunos haters sin compasión.

Actualmente la artista tiene 61 años de edad, pero mantiene una figura de envidia, producto de sus intensas rutinas de ejercicio que efectúa en su casa.

Maribel Guardia es una actriz y cantante puertorriqueña que ha participado en grandes telenovelas en México como ‘Tú y yo’, ‘Corona de Lágrimas’, ‘Qué Madre tan Padre’, ‘Muchacha Italiana viene a Casarse’, entre otras.

La artista decidió intentar cautivar a sus fans con tremendas postales en las que luce su abdomen, piernas, trasero y pechos, por lo que recibió un sinfín de felicitaciones.

Sin embargo, algunos haters no dudaron en criticar su edad y mandarle ofensas, incluso una persona hasta le lanzó una seria advertencia por hacer ejercicio.

De manera textual le dijeron sobre su edad por ya considerarse una adulta mayor: “Tenga cuidado no se vaya a caer, a su edad, los huesos ya son frágiles eh”. Alguien más se unió a las críticas contra Maribel Guardia en leggins, foto en la que muestra su abdomen, trasero y pechos y así lo dijo: “No, ya no, los años ya se le empiezan a reflejar… Ya no estás tan mami”.

Pero allí no terminaron los comentarios hacia su edad y alguien más le escribió: “Vas a seguir haciendo a los 90 años o vas a rejuvenecer como Chapoy, ya te pasó el tip donde va a irse a rejuvenerse”.