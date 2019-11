View this post on Instagram

¡LA MEJOR NOTICIA! Nuestro querido amigo y colega @edgardodelvillart47 ha terminado exitosamente su tratamiento de radiación tras haber sido operado por varios tumores cerebrales. Durante mucho tiempo ustedes me preguntaron sobre su estado pero, por respeto a su privacidad y a tener resultados concretos, espere para darles las buenas nuevas. Aquí el sale tocando la campana como símbolo de que terminó su tratamiento en el centro para pacientes de cancer. Cuando le pregunté que mensaje tenía para mis seguidores esto fue lo que contestó: “Lo único que me gustaría por sobre todas las cosas es que la gente pueda ver que con Fe y amor se puede sanar hasta un cancer de cerebro …😍” ¡Sus oraciones fueron escuchadas y este lunes regresa al Noticiero del 47 en Nueva York. En la otra foto sale junto a su esposa Carolina que ha sido su pilar en todo este proceso.