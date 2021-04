El video de la cocinera con voz de Jenni Rivera que se hizo viral, dejó a todos impactados

La mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa Rivera exigió a la mujer que muestre su rostro

Los fanáticos están confundidos porque aseguran que su Diva sigue viva A raíz de que una cocinera en Facebook con voz idéntica a la de Jenni Rivera se hiciera viral por sus recetas y no mostrar su rostro sembrando la duda de si se trataba de la cantante fallecida en 2012, ahora la mamá de la Diva, la señora Rosa Rivera exige a la mujer que ‘no se cuelgue’ de la fama de su hija. Acompañada de Jacqie Rivera, la señora Rosa Rivera comentó que a raíz de una receta de ceviche que se hizo viral en la que una cocinera con voz idéntica a su hija narraba los pasos a seguir, mucha gente la cuestiona sobre si Jenni Rivera no está muerta y cansada del tema dio un mensaje. Jenni Rivera murió en un accidente de avión en 2012 En la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’, se puede ver el video en el que aparecen desde la cocina, la mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa y su nieta Jacqie Rivera, quien anteriormente había desmentido la versión de que su mamá estaba viva, por el video viral de la receta de ceviche de la cocinera. Ahora, juntas decidieron hablar sobre el tema de la cocinera con voz idéntica a Jenni Rivera y la señora Rosa aseguró que el hecho de que la mujer no muestre su rostro y únicamente sea escuchada mientras prepara platillos, confunde a las personas y aseguran que se trataría de la cantante.

La mamá de Jenni Rivera habló de la misteriosa cocinera con voz idéntica a la cantante La mamá de Jenni Rivera dijo: “Sé que ella (la cocinera) está generando dinero (con los videos) pero la gente va a seguir creyendo para mal de nosotros que ella está viva, es como Pedro Infante que ‘no murió’, como Elvis que dicen que no se murieron entonces así está sucediendo con Jenni”, comentó. Pero entonces, la abuela de Jacqie Rivera dijo que la mujer cocinera con la voz idéntica a la Diva de la Banda, tiene que dar la cara: “Yo quisiera que ella diera la cara y diga ‘no, yo no soy Jenni’ para que las fans no estén engañadas, porque es engaño, es engaño..”, aunque fue interrumpida por la hija de Jenni Rivera.

Jacqie Rivera defendió a la cocinera con voz idéntica a la cantante A la petición de su abuela de que la cocinera diera la cara y no ‘se hiciera pasar’ por su mamá, Jacqie Rivera respondió: “Yo no creo que ella lo hace a propósito, digo, ella no puede cambiar su voz pero ella sí me ha dicho que pronto va a sacar cómo se mira, pero a la vez es como… lo entiendo porque cuando mi mamá aún estaba viva, todos decían que ‘va a salir en 7 años’ pero eso es algo que los fanáticos quieren…”, aseguró. Y la señora Rosa Rivera continuó: “Entonces aclarado que, ya hasta vamos a decir que vives con ella ya… con la señora, entonces ella no es blanca blanca como tu mamá y más chaparrita que tu mamá… no sabes como daría todo lo que tengo con tal de tener a mi hija aquí enfrente pero yo sé que no…”, aclaró.

La señora Rosa Rivera aseguró que a ella le consta que Jenni Rivera está muerta por unas pruebas de ADN Ante las distintas teorías de que Jenni Rivera está viva y que los restos encontrados en el lugar del fatal accidente son de otra persona, la mamá de la cantante fue muy enfática y clara en hablar de la falsedad de dichas versiones: “Nos hicieron pruebas de ADN a todos y no quisiera que pusieran esa duda como han dicho que no la vimos… no la vimos porque ella no quería que la vieran”, comentó. Pero hubo un integrante de la familia que sí abrió el ataúd para ver los restos de Jenni Rivera: “Ella quería el ataúd cerrado, lo único que se abrió sí fue para meter unas cartas de tus hermanos ahí, fue para lo que se abrió, pero los que sí lo vieron fue Gustavo, él sí vio todo e iba al análisis de las huellas, a la toma del ADN y para Chiquis también y resultó que sí era ella (Jenni)”, manifestó.

La mamá de Jenni Rivera despejó todas las dudas sobre que la cantante está viva Ante las teorías que la Diva de la Banda vive, la señora Rosa pidió a los fans no creer todo lo que leen: “Yo les pido que no estén leyendo, que no se hagan ilusiones, porque Jenni no está aquí, se murió para allá con nuestro padre celestial y vive en nuestros corazones y en los de sus fans que la quieren tanto”, dijo la mamá de la Diva. Ante lo dicho, los comentarios no se hicieron esperar: “La preocupación #1 de Los Riveras….es el que la señora esté generando dinero Y ELLOS NO! Quieren contactarla para impedirle que siga oh para pedirles dinero a cambio de que le permitan seguir como a estado de “incógnita””, “Doña Rosa también que se quite el apellido “Rivera” porque ya no está casada con don Pedro. Y porqué no se lo quita? Porque agarra mas atención y probablemente dinero dejándose el gran apellido”.

Ante la ‘petición’ para la cocinera con voz idéntica a la de la cantante, la gente comentó Los comentarios para la mamá de Jenni Rivera manifestaron: “Lo que más le duele es el dinero que hace la youtuber ya quisieran ellos agarrar esos dólares”, “Siempre se van al dinero yo no creo que la YouTuber este engañando a la gente. La gente quiere creer que es Jenni”, “Que no estaba comiendo eso Jacqie el otro día ???? Lo que hizo la YouTuber”, “Que pobre de corazón es esa gente solo en dinero piensan no se vayan a quedar pobres vividores”, criticaron. En anteriores ocasiones, han surgido más videos de este tipo en el que se escucha la voz de una persona que habla de manera muy similar a La Diva de la Banda, pero ahora, al final de esta publicación, se puede ver claramente a una de sus hijas, Jacqie Rivera. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

La cocinera con voz idéntica a la de Jenni Rivera prepara ceviche Y todo porque en la página de Facebook llamada Señor Berlin está disponible este video de unos cuantos minutos de duración, que ha provocado reacciones de todo tipo, en el que se escucha a ¿Jenni Rivera? compartir una receta para preparar un rico ceviche. “¿Recuerdan la página dónde sube recetas de comida pero nunca muestra su cara y su voz es idéntica a la de Jenni Rivera? Bueno, hace un rato subió un video preparando ceviche y al final del video dice ‘Pruébalo mija’ y sale Jacqie Rivera, la hija de Jenny Rivera” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Pruébalo mija” En primer lugar, ¿Jenni Rivera? Dice que hay que cortar los camarones de la manera que se prefiera, ya sea grandes o chicos. Después, se ponen en un recipiente y se agrega bastante jugo de limón, para luego meterlo al refrigerador por espacio de 3 a 4 minutos. A continuación, se agrega un chorrito de clamato, catsup, salsa de soya, salsa maggie, sal y pimienta, así como un chorrito de ajonjolí. Antes de proseguir, la mujer aclara que no es una ensalada de camarón, sino que se trata de un ceviche.

‘Lamento decepcionarlos’, dice hija de Jenni Rivera La familia de Jenni Rivera no deja de estar en el ojo del huracán; en esta ocasión le tocó a otra de las hijas de la “Diva de la banda”. Jacqie Rivera se vio envuelta en la polémica tras aparecer en un video en donde supuestamente Jenni prepara un ceviche y al terminar se lo da a probar a su hija. Después de las criticas que recibió en redes por parte de los fanáticos, quienes avivaron la polémica de que Jenni Rivera estaba viva pues la mujer de los videos de cocina tiene un tono de voz igual a la desaparecida cantante, Jacqie salió a desmentir los rumores.