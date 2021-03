No pasó mucho tiempo para que varios famosos, entre ellos la cantante y actriz Mariana Seoane, Yolanda Ventura, ex integrante del grupo musical Parchis, y la actriz y conductora Haydée Navarra expresaran sus condolencias en esta red social.

Los antidepresivos cambiaron su vida

De acuerdo con información de El Heraldo de México, Arath de la Torre confesó que fue muy complicado para él darse cuenta que padecía ataques de ansiedad, así como depresión, por lo cual tuvo que someterse a tratamientos con antidepresivos.

“Un día, mientras grababa, me dio un ataque de pánico, sentí que me moría, sentí una opresión tan fuerte en el pecho que pensé me daría un infarto, pero me diagnosticaron depresión y ansiedad. La depresión es una enfermedad silenciosa y terrible que no avisa, además, puede ser, como en mi caso, química y emocional, por lo que no es fácil detectarla”, expresó el actor y conductor mexicano para la revista TV Notas.