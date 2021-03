La madre, desesperada y muerta de la vergüenza estalla y le grita a su hija: “Ya, ya, ya, ya, no mas”, mientras el señor que graba le dice a la niña grosera y esta le responde “qué”. La madre toma del brazo a la niña y la sienta a su lado exigiéndole que ya no mas y otra vez señores que están presenciando el acto le recomiendan que llame a la policía.

Las imágenes muestran cómo la madre desesperada e impotente por la falta de respeto de sus hijos no para de llorar y permanece en silencio mientras solo escucha a los hombres expresarse sobre el mal comportamiento de los hijos, su falta de respeto hacia ella y sus cuestionamientos de qué cómo es posible que no van a respetar a la madre. Los niños, ya calmados, están sentados a cada lado de su madre, el varón a la derecha y hembra a la izquierda.

Personas en el lugar se expresan de lo ocurrido

“Yo si la llamo, no respetan una mamada de no sé qué falta de respeto es esa porquería más grosera. Vete, no le vas a pegar a tu mamá?”. “Uy no, yo si me voy a la mayoría le puedo hablar, ya me le llamé. Ya me lo merezco. Cómo es que quiero que mi hijo tenga una mamá? Pero ocho cero falta el respeto. No va a respetar a mi madre, sobre todo a la mamá”.

“No soy yo la que soy hombre para ellos. Y les pega. Oh, no es asunto para todos. No me veo con niños menores. Qué para cuando están grandes? Entonces, cómo lo hacen? Es tan grande? “Hija, tú sabes que, hay que llamar al bienestar familiar porque el niño bueno no es como era cuando era niño, con él todo le daba pereza”, decían en el video niños golpeando madre los presentes que presenciaban estas acciones de malcriadez de los niños contra su madre.