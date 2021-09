“Yo tenía mucha duda de qué título ponerle porque mi primer disco de música ranchera representa muchas cosas para mí, muy bonitas, y ponerle título era complicado, entonces se lo propuse a la disquera. Yo con ningún género me siento más cómoda interpretándolo que con el ranchero, me siento empoderada”.

“Leonardo, Ángela, obviamente mi tío Pepe, mi papá, todos lo hacemos por gusto, porque nos encanta, es increíble, me encnata lo que hago, no escogería otra cosa”, expresó Majo Aguilar, quien apenas estaba calentando motores y aún tendría más por decir.

“Somos muy honestos y creo que eso ha sido muy bueno. Yo me tardé en darme cuenta que vengo de una familia famosa y eso no es muy normal, entonces, para que podamos llevarnos, la honestidad es clave, para que todo funcione y podamos ser familia, claridad y decirnos todo”.

“Lo digo con amor y muchísimo respeto, si no fuera así (refiriéndose al fuerte carácter de Pepe Aguilar), no estaría en donde está. Les he de confesar que yo de chiquita decía que mi tío Pepe era medio rudo, y yo así chiquita y él una cosa así (haciendo una señal de su estatura)”.

“El mejor consejo me lo dio mi abuela”

“El mejor consejo que me han dado me lo dio mi abuela, mi abuelita Flor (Silvestre), porque una vez estaba cantando, ya llevaba como dos años en clases de canto, tenía 11 o 12 años, y me dice que me estaba concentrando mucho en sonar bonito y tenía que conectar y sentir lo que estaba cantando”.

“Primero tienes que sentir tú para que puedas hacer sentir a los demás, y en ese momento como que no dimensioné el consejo, pero lo tomé, lo pensé, pero después fue algo que pasó a ser parte de mí”, comentó la cantante Majo Aguilar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).