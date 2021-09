Sin tapujos, la señora Rosa, mamá de Jenni Rivera confesó una intimidad de Chiquis Rivera

Chiquis Rivera fue cacheteada por Lorenzo Méndez

Aunque el cantante lo había negado, según la matriarca de los Rivera, sí hubo violencia en el matrimonio de su nieta A semanas de que corriera el rumor de que Lorenzo Méndez habría golpeado a Chiquis Rivera mientras estaban casados, y él lo negara, ahora, la mamá de Jenni Rivera, la señora Rosa sacó una intimidad de la cantante cuando le contó la violencia que vivía a manos de ahora su ex pareja. Relacionado Buena noticia: Juez prohíbe al Gobierno de Biden expulsar a familias migrantes sin dejarles pedir asilo Rubén Gutiérrez se vuelve a salvar de la ejecución por un ‘detalle’ En pleno Día de la Independencia de México, AMLO hace inesperada petición a EEUU (VIDEO) Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez duraron más planeando su boda que lo que tardaron en separarse y a raíz de que anunciaron la ruptura, se corrió el rumor de que supuestamente habría sido por violencia y adicciones de parte de él, sin embargo siempre lo negó, pero tanto Johnny, hermano de la hija de Jenni Rivera así como la señora Rosa, no dudaron en exponer lo que sabían. La mamá de Jenni Rivera asegura que Chiquis Rivera le contó que Lorenzo Méndez la cacheteó Mediante su canal de YouTube donde da recetas de cocina, en cada video, la mamá de Jenni Rivera cuenta anécdotas de su vida y la de su familia pero nadie esperaba que en esta ocasión la matriarca de la dinastía revelara cuando Chiquis Rivera le contó que Lorenzo Méndez le había pegado. “Chiquis me dijo ‘es que él me pegaba abuela’… ¿cómo? Sí me dijo cuando andaba así mal… dice ‘una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé, yo también le di’, dijo, y yo ‘qué bueno'”, comenzó contando la mamá de Jenni Rivera muy tranquilamente mientras preparaba de comer.

Era cierta la violencia que Lorenzo Méndez ejercía sobre Chiquis Rivera El fragmento del video donde la mamá de Jenni Rivera confiesa eso sobre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, fue compartido por la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’ en donde se puede leer en la descripción: “Chiquis me confesó que su esposo le dio una cachetada ! Obvio el esposo era Lorenzo. También respondió que ella no sabe si Jacqie se está separando otra vez , pero dice que si se van a estar peleando y sus hijos de ella viendo es mejor que no estén juntos”, se puede leer. Pero las cosas no pararon ahí, porque la señora Rosa siguió narrando: “Yo no sabía qué decir, está mal o no, pero le dije si había ya esos problemas tan así de que se peleen y se peguen, le dije no…”, aconsejando a su nieta Chiquis Rivera de que no soportara la violencia, como ocurrió con su mamá Jenni.

La mamá de Jenni Rivera le dijo a su nieta que no soportara violencia de Lorenzo Méndez “Le digo puedes aguantarle a un hombre hambres, puedes aguantarle pobreza pero golpes no, entonces por eso yo pienso que a ella no le gustó la violencia porque ella vio la violencia en su casa, entonces ya saben que no se deben aguantar, Jenni nunca se aguantó, si ellos querían darle un cachetada, cuídense porque se los va a devolver, decía ella, ni de uno se dejó…”, comentó. Los comentarios de las personas ante las tremendas declaraciones no se hicieron esperar: “Pues todo puede ser pero como se manejan ellos son capaz de inventar cualquier cosa, ya uno no sabe, una cosa es que ella les haya dicho eso por tapar como andaba desatada con el Mr. Tempo a que sea verdad qué pasó, lo que si se nota que empiezan a ver que le está yendo bien en algo y empiezan hablar algo mal de él ya deberían de dejarlo seguir”.

La gente se queda sorprendida por las declaraciones de la mamá de Jenni Rivera Más comentarios aparecieron ante las declaraciones de la mamá de Jenni Rivera: “Si va a hablar de Lorenzo, que cuente también como el Ángel Del Villar maltrataba y engañaba a la Chiquis en su propia cara”, “Porqué la doña nada más habla de los hijos de Jenni?? Porqué no habla de la vida de los demás nietos??”, “Ya deberían de dejar vivir en paz a estos hermanos !! .. señora rosa con todo respeto usted en lugar de ayudar empeora la cosa … busque mas en que entretenerse ya que cocinar no le funciona !!!”. “Ps ya lo sabíamos, pero esto lo comprueba. Me da gusto que Chiquis pudo poner un punto final ! Y eso quiere decir que lo que decía CLAUDIA GALVAN también era cierto”, “Estos Rivera la neta son gente muy envidiosa, no quieren que la gente que algún día estuvo a su lado sobresalgan también. Está señora de viva voz dijo que nunca vio nada y Chiquis jamás le contó NADA”, “Yo creo que fue Ángel del villar”, expresaron. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO LA SEÑORA ROSA

Las verdaderas razones por las que Chiquis Rivera se separó de Lorenzo Méndez ¿Realmente Lorenzo Méndez golpeó a Chiquis Rivera? El cantante originario de Estados Unidos, Lorenzo Méndez confesó en exclusiva si realmente fue él quien golpeó a Chiquis Rivera en el momento en el que llegó borracho y drogado a su casa, tal como lo afirma su hermano menor, Johnny López. Fue hace unos meses atrás cuando el hijo menor de Jenni Rivera, Johnny López, hermano también de Chiquis Rivera reveló para la prensa que su ya ex cuñado, Lorenzo Méndez había golpeado y escupido a Chiquis Rivera, confesando que incluso lo hizo delante de él, provocando la molestia del más pequeño de los Rivera.

Lorenzo Méndez habla en exclusiva para Suelta la sopa El pasado 2 de agosto el programa de espectáculos de la cadena de Telemundo, Suelta la sopa, reveló que tenían una entrevista en exclusiva con el ex vocalista de la Original Banda El Limón, Lorenzo Méndez, en donde el conductor Juan Manuel Cortes le preguntaría todo respecto a su vida profesional, y hasta amorosa. En la primera parte de esta entrevista, el cantante confesó que Chiquis Rivera le había hablado hace unos días cuando se encontraba borracha, argumentando incluso que Emilio Sánchez, el fotógrafo con el que anda actualmente Janney, era hasta su amigo, sin embargo, estas no serían las únicas declaraciones que Lorenzo haría al respecto de su relación con la también cantante.

¿Realmente la golpeó? Lorenzo Méndez cuenta toda la verdad respecto a su relación con Chiquis Rivera Y es que, después de que Johnny López confesara que Lorenzo Méndez había golpeado a su hermana mayor Chiquis Rivera, mucho se especuló sobre esto, en donde seguidores argumentaron que sí era muy posible, ya que comentaban que el cantante sí tenía a problemas de control, sin embargo, otros confesaron que eran más de las mentiras del hijo de Jenni Rivera. Sin embargo, gracias a esta entrevista, todas las dudas pudieron ser esclarecidas, y Lorenzo Méndez por fin rompió el silencio respecto a esta situación. En los adelantos proporcionados por la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa, se puede observar como el conductor Juan Manuel le preguntaba a Lorenzo si esto era cierto, desencadenando un sin fin de comentarios al respecto.

Johnny López y Lorenzo Méndez nunca se llevaron bien En un video, el conductor reiteró que él tenía que aclarar esto, ya que los problemas entre Johnny Rivera y Lorenzo Méndez se habían visto desde un inicio en que el cantante y Chiquis Rivera se unieron en matrimonio, y es que en una de esas anécdotas, Juan Manuel contó la vez en la que el mismo Lorenzo detalló varios de esos problemas: “Yo tenía que aclarar esto, y es que Johnny y Lorenzo no se llevaban no es ningún secreto, recordemos aquella época en mayo del 2020, cuando Lorenzo había llegado del Paso Texas, llega a su casa de casado, a la casa de Chiquis y se tuvo que brincar la barda para poder entrar porque no traía las llaves con él, y cuando entró estaba ahí Johnny”.

Johnny López confiesa que Lorenzo Méndez golpeó a su hermana Chiquis Rivera Ante esto, el conductor de Suelta la sopa, Juan Manuel le cuestionó por qué el hermano de Chiquis Rivera, Johnny López no le abrió entonces la puerta, sin embargo Lorenzo Méndez no dio más detalles, manteniéndose siempre al margen y no decir ni involucrarse en este tipo de aspectos. Tras esto, en esta entrevista lanzada el pasado 2 de agosto, el también periodista le cuestionó si era cierto lo que el hermano menor de Chiquis Rivera apuntaba sobre él, cuestionándole lo siguiente a Lorenzo: “Johnny dijo que tú, después de haber consumido cocaina, le escupiste a la cara a Chiquis y le golpeaste”.