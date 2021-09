Captan el momento en que le disparan a un cantante

El rapero tenía 29 años

Se recuerda la vida de Chalino Sánchez

Le disparan en cámara. Se muestran impactantes imágenes del momento en cuando le disparan a un cantante originario de Estados Unidos, dichas escenas fueron grabadas debido a que el rapero se encontraba haciendo un en vivo para su cuenta oficial de Facebook, ¿Qué habrá pasado en realidad con él?

Parecía todo transcurrir con normalidad cuando el rapero Duke Deuce de 29 años de edad se encontraba grabando un en vivo para sus millones de seguidores en Facebook, cuando las cosas comenzaron a tomar otro ritmo y disparos se comenzaron a sonar a través de su video, provocando la angustia en miles de sus fieles seguidores.

Captan momento en el que le disparan a un cantante

De acuerdo con el portal The Sun U.S., el clip fue publicado más tarde en la plataforma de YouTube, en donde se logra observar al cantante y rapero Duke Deuce mientras que se encontraba caminando por las calles y gritando en inglés: “Sal y f**** Pepperte, no estamos en nada de ese bougie, nada de esa mird%&$ de Hollywood”.

Posteriormente a los pocos segundos se comenzaron a escuchar las detonaciones, algo que provocó que rápidamente el cantante originario de Memphis, Tennessee, comenzara a correr sorprendido por lo que estaba escuchando, sus seguidores se encontraban estupefactos, preguntándose qué estaba pasando.