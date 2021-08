Esto provocó que la mayoría de los televidentes empezaran a argumentar que había más que una amistad entre ellos dos, afirmando incluso que Kimberly le estaba siendo infiel al cantante mexicano , Edwin Luna, ante esta ola de rumores, la madre de la modelo no se quedó callada, y arremetió no contra los rumores, sino contra su propia hija.

“¿Ustedes realmente creen que ella está con él por amor?”. Madre de Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, explota contra su propia hija y afirma que la guatemalteca no se casó con el cantante por amor, afirmando que realmente no le sorprendía la actitud de ella durante el reality show La casa de los famosos, en donde se la ha pasado muy cerquita del actor Roberto Romano.

A través de la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa, la madre de Kimberly Flores habló en exclusiva, y argumentó que realmente no le sorprendía la actitud de su hija, confesando inclusive que la guatemalteca se casó con Edwin Luna solo por interés y no porque realmente lo amara como ella ha dicho.

No satisfecha con esas declaraciones, la madre de la modelo confesó que realmente no le sorprendía la actitud de su hija en el realilty, en donde se le ha visto muy cerca del actor Roberto Romano, al tal grado de que se afirma que le está siendo infiel al cantante: “Kimberly yo siento que en la casa está muy feliz ahí adentro, desde que me dijo que iba a estar en la casa de los famosos ahí supe que se iba a ir todo a la mierd%&#”.

En el breve clip, el cual es sólo un adelanto de lo que dijo la madre de Kimberly Flores, declaró que su hija no se había casado con el cantante mexicano, Edwin Luna, por amor, argumentando inclusive “¿quién se podría enamorar de él?”: “Ella no lo quiere, ¿quien va a querer ese hombre”.

El conductor Alex Rodriguez comentó: “Si de verdad piensa eso de su hija, mejor que no diga nada. Eso habla pero de ella que de Kimberly”, otros usuarios comentaron: “Quien en su sano juicio como madre va a hablar de su hija”, “Que mala onda que una madre sea así con su hija”, “Dios me libre de una madre así”, “Y quien va a querer una madre como usted”.

Y es que a pesar de que Edwin Luna ya argumentó que él no le veía nada de malo lo que estaba haciendo su esposa Kimberly Flores en el reality, las personas no la perdonan, apuntando que realmente le estaba siendo infiel al cantante mexicano: “Ya se había tardado, pero el Edwin como siempre justificándola jajaja”, comentó otro seguidor. VIDEO DE LA MADRE DE KIMBERLY AQUÍ

El mexicano declaró que ha visto todas las imágenes que han estado circulando de Kimberly Flores con el actor Roberto Romano, y que incluso lo ha visto en vivo: “Obviamente como humano, ves lo que sucede y te entra una inquietud, porque es lo que la gente está viendo ahorita, y me preocupa, pero como esposo no, porque ya sabíamos ella y yo lo que podría suceder”. Archivado como: Madre de Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna arremete contra su hija y afirma que solo se casó por interés

También comentó que, a pesar de que ya sabía que muchas cosas iban a pasar, lo que sí no soportaría sería ver una relación sexual entre su esposa Kimberly Flores y el actor Roberto Romano: “Lo hablamos los dos, obviamente, pero no estamos hablando de una relación sexual, ya cuando yo vea que ‘oye, se fueron a la cama, y dos tres días después lo volvieron a hacer’, el panorama obviamente va a cambiar, esa es una realidad”.

“Y al igual de que yo estoy tranquilo de que ella está cuidando nuestra familia, ojo, yo no sé qué está pasando en su mente, o cuáles son sus estrategias para durar, yo sé que es una mujer que me ha dado su respeto, su amor y ha cuidado a mis hijos durante cuatro años, yo sé que ella no va llegar al extremo de terminar con nuestra familia”, dijo Edwin Luna.

“Cuando salga lo vamos a platicar”

Cuando se le preguntó al originario de Monterrey si creía que este ‘coqueteo’ entre su esposa y el actor Roberto Romano era parte de la estrategia de Kimberly Flores para quedarse en el reality, Edwin Luna rompió el silencio y declaró que realmente no sabía cuáles eran los pensamientos de ella: “Te voy a ser bien honesto, no sé cómo está sucediendo la realidad de las cosas, pero cuando salga lo vamos a platicar, para mí no ha sucedido nada grave como para yo decirle, ‘cuando salgas vamos a terminar’. Archivado como: Madre de Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna arremete contra su hija y afirma que solo se casó por interés

“Yo no me quiero hacer una tormenta y decir ‘ay porque me ha fallado’ porque no lo ha hecho, para mí esto está todo bien, no ha sucedido absolutamente nada, ya veremos, faltan tres meses para que el reality se acabe, ya cuando acabe, quiero sentarme a platicar y preguntarle qué hiciste y por qué lo hiciste, pero para mí no ha sucedido absolutamente nada”, declaró Edwin Luna tras romper el silencio. VIDEO AQUÍ Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video