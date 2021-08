“Todo el glamour y la vida de Hollywood”, se escucha una voz decirle a la esposa de Eugenio Derbez, quien llevaba un impermeable y encima un chaleco salvavidas, sin contar una mochila: “No estoy nada incómoda, ni me estoy muriendo de calor. Tip, no viajen con sombrero, lo quiero aventar”, expresó la artista.

Se preparan para regresar a los escenarios

Aunque aún no reciben el setlist que conformará el espectáculo, las intérpretes ya se preparan para subirse al escenario. Ejercicios de respiración y rememorizar sus canciones, así como las de sus colegas Ana Torroja, JNS, Benny, Kabah, Magneto y Erik Rubín, quienes conformarán la alineación.

” Sé que es una labor muy cansada, son muchas horas (de show), pero me da mucha ilusión el compartir escenario con iconos como Ana Torroja. “Yo creo que, el día que la tenga frente a mí me voy a comportar como toda una fan, no voy a tener palabras, incluso, cuando me toque cantar con ella, seguramente me pondré súper nerviosa, quiero hacer un buen trabajo, me llena de ilusión vivir una experiencia de esta magnitud”, compartió la mexicana de “A mil por hora”.