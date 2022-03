Madre hispana muere baleada en un freeway en Estados Unidos

El trágico episodio sucede en Spring Valley en San Diego, California

La mujer fue identificada como Shaundralina Williams Una madre hispana, identificada como Shaundralina Williams, muere baleada en un freeway de Spring Valley, en San Diego, California, Estados Unidos, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Telemundo 2o, el caso ha conmocionado a la comunidad de inmigrantes que vive en esa zona por la manera tan brutal en que perdió la vida. La información fue dada a conocer por autoridades de la Patrulla de Carreteras de California que explicó que la mujer perdió la vida mientras conducía por la ruta estatal 94 y a causa de las heridas que le provocó un disparo producido por accionar un arma de fuego. ¿QUÉ DECISIÓN TOMÓ LA FAMILIA? La muerte se confirmó este miércoles, sin embargo, la mujer fue herida tres días antes, sin embargo, durante esos días recibió ayuda médica vital, así lo informaron sus familiares, tía y tío a la cadena NBC 7, y aseguraron que se desconectaría el martes por la noche, por lo que el miércoles se confirmó su deceso ante la tragedia sucedida. Shaundralina Williams tenía 27 años de edad al momento en que falleció, era una madre joven, tenía un futuro por delante, sin embargo, le fue cortado de tajo y actualmente su familia no halla consuelo ante su terrible partida, y más por la forma tan violenta en que se le arrebató a vida en un hecho totalmente reprobable.

¿QUÉ DIJO LA FAMILIA AL RESPECTO? Sobre el caso, la fuente publicó que Jake Sanchez, portavoz de CHP, confirmó el pasado miérocles por la tarde que la mujer a la que le dispararon en SR-94 había fallecido y que "el caso se actualizó para reflejar que se trata de un homicidio", por lo que ya se amplió la investigación para poder dar con el culpable de este crimen. A su vez, tío de Shaundralina Williams, Rubén López, informó el padre dio la mala noticia a las tres hijas pequeñas de la mujer de National City de que su mamá había perdido la vida. De manera textual dijo lo siguiente: "Hasta donde yo sé, David les dijo que su madre había muerto en un accidente", manifestó López al medio de comunicación.

¿CUÁL ES LA BUENA NOTICIA ENTRE LA TRAGEDIA? Sin embargo, López agregó que le hicieron la solicitud de que fuer a a ver a Williams en el hospital el martes, lo cual rechazó de manera rotunda. "Mi esposa me pidió que fuera, pero le dije que no quería hacer eso", dijo López, y le sumó que "solo quería recordarla cuando llevamos a los niños y a ella a SeaWorld". Además, dio una buena noticia entre todas las malas:, ya que López confirmó que Williams era donante de órganos. "Supongo que ella donó muchos órganos. Ella salvará muchas otras vidas gracias a lo que hizo. Es simplemente trágico. No tiene sentido", dijo Katy López, tía de Williams y esposa de Rubén, a NBC el pasado martes.

SU VIDA EMPEZABA A CAMBIAR CUANDO SUCEDIÓ LO PEOR Sin embargo, no pasó ni un día y el miércoles, Rubén tuvo la misma idea y lo dijo de la siguiente manera: "Veintisiete años. Simplemente no lo entiendo. Simplemente me deja boquiabierto. Es difícil porque realmente estaban volviendo a conocer a su madre, porque ella había tenido algunos retos y pasos en falso", explicó Katy. Katy estuvo muy cerca de su sobrina, pues desde que nació estuvo en la sala de parto y en este tiempo estaba emocionada porque estaría más tiempo con sus tres hijas, todas menores de 10 años de edad, pero eso ya no pudo suceder y ahora se quedan sin su madre.

¿CÓMO SUCEIÓ LA TRAGEDIA? El reporte oficial de las autoridades indica que la mujer conducía una SUV Ford blanco y de pronto desde la parte trasera le dispararon desde un auto en movimiento, por lo que recibió un balazo en la nuca que prácticamente acabaría con su vida, sin tener oportunidad de que mejorara su salud los días posteriores a la agresión. Tras el impacto, la unidad se impactó en la zona central del freeway y dos de los pasajeros que iban con ella no resultaron heridos. "Estaba bastante claro desde el principio que probablemente no saldría adelante", dijo López, quien confirmó que los pasajeros de Williams no pudieron alertar del pistolero que se había acercado a la unidad.

¿QUÉ ESPERA LA FAMILIA? Sobre el terrible accidente, Katy López dijo lo siguiente: "No sabemos si fue ira al volante. No sabemos si hubo un altercado. No sabemos qué lo inició, pero todos son adultos y deben actuar como adultos y no dispararle a la gente y alejarlos de su familia porque está enojado por algo que probablemente no recordará en una semana". Mientras tanto, Rubén espera que pronto alguien les dé más información al respecto para que las investigaciones avancen y se pueda dar con el responsable del homicidio. "La conclusión es que alguien sabe algo. Alguien sabe quién era esta persona que tenía esa pistola. Por favor, haga algo al respecto", manifestó.

¿QUÉ AYUDA SOLICITA LA FAMILIA? Pero ante toda la situación Rubén ha solicitado algo a la gente para poder resolver el caso de la mujer asesinada. "Solo espero que quienquiera que haya hecho esto, se presente, porque no quiero que nadie más en su posición pase por lo que está pasando nuestra familia en este momento". Por ello, el CHP pide a la población que fue testigo de este crimen, a que si tiene alguna información sobre el tiroteo que llame al (619) 572-6962. La llamada sería anónima en caso de que la persona así lo manifieste y se podría ayudar a sumar datos en la búsqueda del responsable.