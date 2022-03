Lo que se sabe es que uno de ellos se encuentra herido tras el enfrentamiento que se realizó con armas de fuego, de ahí en más no se tienen más detalles, sobre las otras tres personas que lograron salir con vida durante el ataque armando ya fueron capturados por las autoridades por lo que revelaron que se trata de venezolanos.

Se suma otro hallazgo al de las siete personas con impacto de bala en la cabeza

Lo que ocurrió en Costa Rica no ha sido el único hallazgo de personas sin vida de manera brutal, pues se le suma el caso de una casa en ruinas junto a la frontera de México con Estados Unidos, con techos calcinados, impactos de bala y marcas de hachazos en el suelo fue utilizada para hacer desaparecer personas hasta fechas recientes, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

Después de casi seis meses de trabajo, los peritos no se atreven a estimar cuántas personas pudieron haber sido desaparecidas en este “sitio de exterminio” de Nuevo Laredo. En una pequeña habitación, la masa compactada de restos humanos y escombros llegaba a unos 50 centímetros de altura.