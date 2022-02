Fue el pasado sábado por la noche que el intérprete de temas como Adiós, amor y Botella tras botella sorprendió a propios y extraños al anunciar que su compromiso, pues cabe recordar que había planes de matrimonio, con ‘Beli’ había terminado. Desde ese día a la fecha, los dimes y diretes no han cesado.

Pide respeto a los medios de comunicación

Y cuando nadie lo veía venir, pues se había mantenido muy al margen de todo lo que se ha dicho, salvo un corto comunicado, Belinda no pudo más y se expreso de la siguiente manera: “Durante toda mi carrera, los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans”.

“Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación”. ¿A quién irá dirigido este mensaje? Se dice que podría ser para el periodista Gustavo Adolfo Infante o para Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de Chisme No Like.