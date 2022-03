El reportero de Sky News actualmente está en Reino Unido

“Recuerdo haberme preguntado si mi muerte iba a ser dolorosa. Y luego me golpearon en la parte baja de la espalda. ‘Me han herido’, grité. Pero lo que me asombró fue que no me dolió tanto. En realidad, fue más como un puñetazo”, compartió el corresponsal jefe de Sky News.

Stuart ya está de regreso en Reino Unido y sigue recordando el momento del ataque que vivió junto a su equipo de trabajo, “Fue extraño, pero me sentí muy tranquilo. Logré ponerme el casco y estaba a punto de intentar escapar cuando me detuve y recuperé mis teléfonos y mi tarjeta de prensa, increíblemente”.