“El Sr. Manuel Ortiz agradece de antemano y de todo corazón su colaboración para gastos funerarios. Lupita siempre será recordada por su sonrisa y su sencillez. Su familia no cuenta con los gastos necesarios para darle su último adiós como ella lo merece rodeada de familiares, amigos y compañeros de trabajo”.

Poco tiempo después de que se lanzara esta campaña, la respuesta de los usuarios no se hizo esperar ante la “pronta e inesperada partida” de la reportera de Primer Impacto.

Aunque se trata de un noble gesto por parte del programa, usuarios criticaron a Univisión por no ayudar a pagar el funeral de Lupita Elizondo.

Critican a Univisión por no ayudar a pagar el funeral de Lupita Elizondo

“¿Y ustedes no pueden costear su funeral?”

No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a esta publicación, la que “mágicamente” desapareció: “¿Y ustedes no pueden costear su funeral? Trabajo para ustedes”, “¿Una plataforma millonaria y a un empleado no pueden costearle en su honor un funeral? Dios, asombroso”, refiriéndose a Univisión.

Por otra parte, una usuaria se expresó de la siguiente manera: “De verdad que Univisión se pasa pidiendo dinero, ella (Lupita Elizondo, reportera de Primer Impacto) trabajaba para ustedes. Deberían de ayudarle con todos los gastos, ustedes tienen empleados que ganan millones, díganle a ellos que den para el funeral de la compañera”.