Se da a conocer una triste noticia

Lupita D’Alessio y su familia están de luto por inesperada muerte

La cantante mexicana comparte un emotivo mensaje en sus redes sociales

La cantante mexicana Lupita D’Alessio y su familia están de luto por inesperada muerte, ya que este lunes 17 de agosto falleció José César Gómez, quien fuera su esposo y padre de su hijo César.

Trascendió que el músico y padre del hijo menor de Lupita D’Alessio perdió la vida a los 65 años de edad en su casa, al parecer de un infarto, a consecuencia de la cirrosis que padecía.

La cantante mexicana envió el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram: “Hola amigos, buen día, que Dios les bendiga siempre, yo seguiré orando desde mi trinchera por mi familia y por todo el mundo, tendré que alejarme un tiempo, pero desde aquí los abrazo y los bendigo, los amo, ánimo, Dios tiene el control. Hasta pronto”.

Hasta este momento, el joven músico no se ha pronunciado al respecto de la muerte de su padre a través de sus redes sociales (Con información de Agencia México).

“Me siento tan orgullosa de aceptar mi vejez con dignidad”

A punto de llegar a las 10 mil reproducciones, el video que compartió la cantante mexicana Lupita D’Alessio en sus redes sociales muestra una bella vista desde la habitación de su hotel acompañada del siguiente mensaje:

“Quería agradecerles sus comentarios hermosos, de tanto amor, que me mandan de todas las partes del mundo, gracias, están correspondidos, y los que no son tan hermosos, que ciertamente hablan de mi edad, de mi vejez, pero me siento tan orgullosa de aceptar mi vejez con dignidad y de ser auténtica como Dios me ha permitido serlo”.

Eso no sería todo, ya que la cantante mexicana tendría más qué decir…

Archivado como: Lupita Dalessio de luto muerte José César Gómez