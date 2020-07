Carmen Salinas vive un drama familiar

La actriz mexicana está de luto por la muerte de su sobrino

Sergio Salinas González falleció de un infarto fulminante

La actriz mexicana Carmen Salinas está nuevamente de luto, ahora por la muerte de su sobrino, Sergio Salinas González, quien falleció de un infarto fulminante.

Fue en la últimas horas del lunes 27 de julio que Carmen Salinas informó sobre esta triste noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Con profunda tristeza les quiero informar que en la madrugada para amanecer hoy lunes 27 de julio, falleció mi adorado sobrino, Sergio SalinasGonzález, de un infarto fulminante en nuestra querida tierra Torreón, Coahuila. Él es hijo de mi adorado hermano Roberto Salinas Lozano y de mi inolvidable cuñada, Lupita González de Salinas”.

La actriz mexicana compartió que su sobrino Sergio Salinas González falleció a los 50 años de edad.

Para finalizar su mensaje, Carmen Salinas expresó: “Abrazo con todo mi amor a mi querido hermano y a los hermanos de Sergio. Ayúdenme a pedir por su eterno descanso, estoy mucho muy triste y siempre recordaré a mi güerito lindo”.

La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia reaccionó a esta publicación, así como la actriz rumana Joana Benedek, quien expresó sus condolencias: “Que en paz descanse Sergio y su alma sea por siempre recibida en la luz crística de Dios! Un abrazo solidario y muy afectuoso para ti, Carmelita! Y mis profundos pésames para toda tu familia”.

La periodista de espectáculos Maxine Woodside escribió lo siguiente: “Lo siento mucho, Carmelita. Un abrazo con cariño”.

Seguidores de la actriz, quien en la actualidad está asociada a la política mexicana gracias al Partido Revolucionario Institucional, expresaron sus condolencias en estos difíciles momentos por la muerte de su sobrino Sergio Salinas González:

“Que Dios lo tenga en su Santa Gloria y les dé consuelo a toda la familia. Ánimo Carmelita, estamos en su dolor”, “Lamento su pérdida”, “Señora hermosa, le mando un fuerte abrazo”, “Mi más sentido pésame para tu familia, estamos con ustedes”, “Dios está necesitando a muchos ángeles, papá también falleció de un infarto”, “Dios les dé consuelo a sus corazones”.

Pensó en suicidarse

En una entrevista que concedió al programa Venga la alegría hace unos días, la actriz mexicana Carmen Salinas confesó que intentó quitarse la vida después de que su ex suegra la amenazara con quitarle a uno de sus hijos.

Carmen Salinas compartió que ese fue uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que la mamá de su exesposo, Pedro Plascencia, quería quedarse con la custodia de María Eugenia, hija de la actriz.

Todo esto ocurrió porque la exsuegra de Carmen Salinas no quería que su hijo se casara con la actriz, quien desesperada, se hizo un corte en la muñeca con una navaja mientras tenía a su hija en brazos.

“La mamá de Pedro dijo ‘ese niño está igual de prieto que tú’, o sea Pedrito, ‘ése ni ha de ser (hijo) de Pedro. Me agarró la angustia de que me quitaran a mi hija y que se quedaran con ella. Me dijeron: ‘la niña sí es blanca, es como nosotros y aquí la vas a dejar y no voy a dejar que te la lleves'”, expresó Carmen Salinas, quien también sufrió la muerte de su hijo, Pedro Plascencia Salinas, a los 37 años de edad a causa del cáncer que padecía el 19 de abril de 1994 (Con información de Agencia Reforma).