Lupillo Rivera sorprende a sus seguidores

El cantante revela que intentaron secuestrarlo

El hermano de Jenni Rivera no duda en decir que esta experiencia casi le cuesta la vida Apenas unos días después de haber contado algunos secretos de Chalino Sánchez, cantante que fue asesinado en 1992 en Culiacán, Sinaloa, en México, el también cantante Lupillo Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar que intentaron secuestrarlo, experiencia que casi le cuesta la vida. Fue a través de su canal de YouTube, donde tiene más de 400 mil suscriptores, que el llamado “Toro del Corrido'”prácticamente se desahogó con sus fans y aseguró que “uno de los momentos más terribles que puede pasar una persona es ser privado de la libertad”. Esto le ocurrió al hacer una gira en Puebla, en México. ¿Por qué intentaron a secuestrar a Lupillo Rivera? “Se nos arrimó un carro y se acercaron tres batos a la ventana donde yo venía de pasajero y tocaron la ventana con el arma: ‘abre la ventana’, ‘¿y este cab… qué ped…?’. ‘Que abras la ventana, te digo’ y pues to me aceleré también: ‘Óyeme, cab… pues si no somos iguales, ¿qué quieres cab…?'”. Mientras alistaba la leña para preparar un platillo, Lupillo Rivera confesó que en esa ocasión se llevaron a su chofer y a su mánager de esa época, llamado Mario, y por ese motivo, duró de 3 a 4 años sin regresar a Puebla a trabajar. Por suerte, esa ocasión pudo escapar…

“Una experiencia muy desagradable que nunca se me va a olvidar”, dice Lupillo Rivera “Yo estaba trabajando y trabajé ese fin de semana en todo el estado de Puebla. En esa ocasión, en el último evento, saliendo del evento, se me arrimó un carro con unos individuos de no muy buena onda y la neta nos quisieron levantar, nos quisieron llevar, nos querían sacar la feria que habíamos sacado en los eventos”. Tranquilo, a pesar de recordar esta traumática experiencia, Lupillo Rivera expresó que esto no fue algo muy agradable ni mucho menos chistoso: “Fue algo muy triste porque habíamos ido a México muchos años, habíamos ido a Puebla muchos años. Puedo decir que Puebla es uno de los estados que más me contrata de todo México y de todo Estados Unidos”.

El cantante recuerda reveladores detalles de ese intento de secuestro Sin esperar mucho tiempo, el hermano de Jenni Rivera, quien a la fecha no se habla con su ‘carnal’ Juan, recordó que las personas que intentaron secuestrarlo querían hablar con su mánager para saber “cómo iban a quedar”, ya que no querían ‘pagar piso’: “Yo nunca he tenido problema en hacer ese rollo, pero nunca me dijeron que lo hiciera, que es muy diferente”. “Pero el bato ya venía con la intención de hacer maldad y nada más quería una excusa. La verdad esa vez sí se llevaron a mi chofer, se llevaron a mi mánager, entonces si nos pasó esa anécdota fea allá en Puebla y ya después no quise ir a trabajar a Puebla muchos años, pero después recapacité”.

Lupillo Rivera pudo escapar de los presuntos secuestradores “Recuerdo que me bajé de la camioneta, se subió el individuo al asiento de atrás y cuando él se subió yo me bajé y no se dio cuenta el bato. Los otros que estaban cuidando al chofer no se dieron cuenta tampoco. Ya me regresé al evento yo y estaban ahí Los Recoditos, me metí entre la gente y me cambié la chamarra, me cambié todo”. Sin entrar en más detalles de cómo se sentía en ese momento, Lupillo Rivera compartió que algunas de sus admiradoras se le acercaron para pedirle un autógrafo, cuando lo que él quería era que se mantuvieran calladas ya que “estaba caliente el rollo y estaba fuerte esa onda”.

“La gente nos ayudó a salir” Luego de que sus fans entendieran la situación por la estaba pasando el cantante, lo dejaron solo. Lupillo recuerda que varias personas lo ayudaron a salir de ahí: “Después llegaron varias personas de diferentes lados y alcanzamos a recuperar al mánager y a mi chofer sin ningún problema”. Para terminar, el “Toro del corrido” aseguró que sí pasó por este intento de secuestro, a diferencia de lo que se dijo en su momento en diferentes medios de comunicación, quienes no le creyeron en lo absoluto: “¿Y por qué no se murió?, ¿por qué no le pasó algo? Así son los medios…”.

“Gracias a Dios que no te pasó nada” No pasó mucho tiempo para que seguidores de Lupillo Rivera, quienes no estaban enterados de esta situación por la que pasó el cantante, reaccionaran a este video: “Las oraciones de tu señora madre te protegieron. Y que Dios te siga protegiendo”, “Gracias a Dios que no te pasó nada”, “Aquí en Puebla te queremos y te apoyamos”. Por su parte, un usuario le mandó un mensaje con dedicatoria especial al hermano de Jenni: “Lupillo, mijo, tú eres muy buena persona, de buen corazón, vaya y visite a su madre, ella necesita tu amor”, mientras que alguien más dijo: “Lupillo, ¿ya llamaste a tu mami? La vida es corta, no pierdas el tiempo, ámala y cuídala” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Lupillo Rivera confiesa lo inesperado de Chalino Sánchez “Chalino fue el artista que empezó a sacar la onda de los corridos donde hablaba de personajes, hablaba de ondas verídicas, hablaba de armas, de nombres de armas, calibres de armas. Me imagino que el componía los corridos basado en ver a la persona y luego esta persona le contaba la historia”. Cómodamente sentado disfrutando un rico café a la luz del fuego, Lupillo Rivera compartió también que la razón por la que se decidió hacer este video fue porque hay varias personas en redes sociales que hablan lo que ellos se imaginan de la historia de Chalino Sánchez y que escuchan de otras personas.

“Yo tuve la dicha de haberlo conocido bien” A continuación, Lupillo Rivera confesó que él tuvo la dicha de haber conocido bien a Chalino Sánchez, además de haberse sentado a platicar con él en varias ocasiones de todas las cosas que se decían. El hermano de Jenni Rivera tuvo el valor de preguntarle de frente todas las dudas que tenía. “Él contestaba bien firme siempre, bien directo. Chalino era una persona de arranque, no era así como dicen que recibió una amenaza mientras él cantaba y dicen que recibió una amenaza y que se quedó quieto, no. Chalino, como yo lo conocí, si recibió un papel con una amenaza, se hubiera bajado del escenario y hubiera buscado de dónde salió ese papel”.

Era fan desde joven de Chalino Sánchez El hermano de Jenni Rivera recordó que en septiembre u octubre de 1988 tenía un puesto donde vendía cassetes y él era el único en ese entonces que tocaba los discos de Chalino Sánchez: “Yo recuerdo estar un día en el puesto y estaba escuchando a Chalino y llegaron dos personas…”. “Uno de ellos me preguntó que quién era ese que estaba tocando y le dije que era Chalino Sánchez. Saqué todos los cassetes, eran como 6 y los puse todos y le dije que estaba ‘bien perro” el bato y que cantaba ‘a toda mad…’. A mucha gente no le gustaba cómo cantaba, especialmente las mujeres, las mujeres odiaban cómo cantaba”.

El cantante le ‘cayó’ de sorpresa a Lupillo Lupillo Rivera nunca se imaginó que una de las personas a las que le estaba recomendando los cassetes del cantante era nada más ni nada menos que el propio Chalino Sánchez: “Me dijo que qué bueno que promovía su música y que me estaba calando a ver sí le hacía la barba o era sincero”. “Le dije que yo vendía su material ‘machín’ y me preguntó dónde lo había comprado. Le respondí que nosotros íbamos a una distribuidora con un cubano, que era el único que tenía los cassetes de Chalino”, expresó el Toro del Corrido, quien no se esperaba la reacción de Chalino cuando le dijo que su papá era Pedro Rivera.