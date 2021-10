Señora Rosa cuenta lo inesperado de Chalino Sánchez

Señora Rosa sorprende a sus seguidores

La mamá de Jenni Rivera cuenta lo inesperado de Chalino Sánchez

"Dios lo tenga en su santa gloria y pobre de su familia", se puede leer en los comentarios "Vivía con miedo". Cuando nadie lo hubiera esperado, la señora Rosa, mamá de Jenni Rivera, La Diva de la Banda, contó lo inesperado del cantante Chalino Sánchez, quien fuera asesinado el 16 de mayo de 1992 en Culiacán, Sinaloa, en México. Por medio de su canal oficial de YouTube, la también llamada "Gran señora" compartió cómo fue la convivencia con el intérprete del tema Nieves de enero, "uno de los ídolos musicales más importantes que produjera Cintas Acuario, empresa de Don Pedro y doña Rosa Rivera". La señora Rosa recuerda a Chalino Sánchez Sin esperar mucho tiempo, la señora Rosa reveló que Chalino Sánchez era una persona muy sencilla y humilde, pero se imagina que era una persona con mucho miedo por dentro, con mucho temor, aunque no se imagina por qué razón. "La casa tenía un estacionamiento y yo salí con la bolsa de basura, iba agachada, ni volteé quien estaba y quien no estaba, sino que me fui directo a lo que iba, a tirar la basura y me regresé igual, no sé que estaría pensando, pero algo venía pensando yo", dijo la mamá de Jenni Rivera, quien en ese momento escuchó de la boca del cantante unas palabras que jamás olvidaría.

“Yo no le temo a nadie” La señora Rosa recordó que Chalino Sánchez le ‘reclamó’ que no se fijara quién estaba en su casa. El cantante le mencionó que la observó en todo momento y le reptió lo que hizo: “Bueno, es que yo no le temo a nadie. No, Chalino, cuando tú tienes a Dios en tu corazón no hay temor, no hay miedo, no hay nadie que te asuste”. La mamá de Jenni Rivera le preguntó en esa ocasión al cantante si él pensaba de la misma manera y hacía algo similar, a lo que le respondió que cuando él salía de su casa “volteaba para todos lados a ver qué hay” y luego se subía a su coche.

La señora Rosa no sabe por qué Chalino Sánchez vivía con miedo “Yo no sé cuál sería su miedo o su temor porque a él le habían matado, creo, a un hermana y había tomado venganza, pero yo no sé si eso lo tenía a él con miedo o pensando, porque él tenía miedo de todo”, recordó la señora Rosa Rivera. La gran señora recordó también que su hijo Lupillo Rivera lo quería mucho, y en una ocasión, sin avisarle, fue a visitarlo a su casa: “Y en eso, empuja la puerta y entra Lupe, y entonces él se le queda viendo asustado porque ya iba a sacar la pistola”.

“Me asustaste, ya te iba a dar un balazo” Por fortuna, las cosas no pasaron a mayores, aunque Lupillo Rivera estuvo a punto de recibir un balazo tras haber ‘asustado’ a Chalino Sánchez: “No sé cuál sería el miedo de él, pero lo que si pienso que él tenía era un temor muy grande que alguien le fuera a hacer algo”. El 15 de mayo de 1992, el cantante ofreció un concierto en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa, México. A mitad del concierto, cuando interpretaba el tema Alma enamorada, recibió una nota de amenaza de muerte. Después de su actuación, informó a su personal la amenaza y se le dijo que se aislaría en una residencia en la noche.

“Oramos mucho por él”, recuerda la señora Rosa En este video, la exesposa de Pedro Rivera reveló que oraron mucho por el cantante, quien ya había sido baleado en una ocasión anterior: “Me dijo que nosotros teníamos mucha seguridad en nosotros mismos y yo le respondí que cuando tienes a Dios en tu corazón, no tienes por qué temer”. “A mí me dio tristeza, me dio lástima, porque no puedes vivir una vida tranquila, una vida sana. Esa vez que lo balacearon y que fue Lupillo, ya mero le tocaba a él su balazo, pero Chalino se detuvo a tiempo”, comento la señora Rosa.

“Nosotros lo estimábamos mucho” Al poco tiempo, Chalino Sánchez se convirtió en uno de los ídolos musicales más importantes que produjera Cintas Acuario: “Nosotros lo estimábamos mucho, era una persona que nos dio mucho dinero a ganar a pesar de que tenía su estilo, no importa cómo cantara, pero tenía su estilo”. “Era una persona con muchos miedos, el día que se fue, que se iba a ir para México, le dije que no se fuera porque lo andaban buscando allá, pero él me dijo que iba a estar bien”. El cantante tal vez imaginaba lo que le pasaría, ya que le dejó un ‘autógrafo’ a Pedro Rivera.

Chalino Sánchez se compraría una camioneta en México A punto de terminar con su relato, la señora Rosa recordó que le preguntó a Chalino Sánchez la razón por la que viajaría a México con una gran cantidad de dinero, a lo que el cantante le respondió que porque se compraría una camioneta. “Creo que si se la compró. Fue, llegó y se la compró, y a los dos días que cantó, creo él cantó en el Bugambilias, y al salir, los agarraron a los hermanos y a él y los secuestraron. Les quitaron a Chalino y los hermanos se quedaron sin poder hacer nada”.

“Después lo encontraron muerto”, recuerda la señora Rosa Sin poder ocultar su tristeza, la mamá de Jenni Rivera recordó que después de este secuestro encontraron muerto al cantante tirado en una cequia con signos se haber sido torturado: “No queríamos creerlo de que eso había pasado porque ya habían dicho muchas veces que lo habían matado”. “Es muy triste que un muchacho tan joven dejó a su esposa muy joven con dos hijos. Decían que era por una mujer, pero nada se sabe y nadie ha sabido, en realidad no sé si su esposa sepa cual fue la verdadera razón por la que a él lo mataron”.

“Chalino Sánchez sigue viviendo” El 16 de mayo de 1992, Chalino viajaba en una camioneta Suburban, que transportaba guayabas, por las calles de Culiacán, la cual fue interceptada por personas vestidas de policías federales. Aproximadamente a las 6:00 de la mañana del día siguiente, su cuerpo fue descubierto al lado de una carretera con dos heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. Fue enterrado en El Panteón Los Vasitos. “Sigue viviendo en el recuerdo y en el corazón de sus fans y en el corazón de sus amigos que lo quisimos y lo estimamos mucho. Era una persona insegura, no sé que habrá pasado en su vida, pero era muy inseguro, le faltaba, yo creo, Dios en su corazón”.