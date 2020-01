Página

Lupillo Rivera se burló de lo dicho por AMLO

El hermano de Jenni Rivera no tardó en hacerse presente en sus redes con la imagen que causó gran polémica

Pero su ‘chiste’ no salió como esperaba y la pagó caro

Lupillo Rivera se burló de AMLO, pero el ‘chistesito’ no funcionó completamente y tuvo que pagarla caro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya tiene listas cinco alternativas para vender el avión presidencial TP01 José María Morelos y Pavón, mismo que regresará a nuestro país tras haber sido resguardado por un año en California, Estados Unidos.

En su conferencia matutina, AMLO dijo que una opción sería rifar la aeronave entre los mexicanos a través de la Lotería Nacional.

Para lograr esto se venderían 6 millones de “cachitos”, a 500 pesos cada uno, con el objetivo de juntar 3 mil millones de pesos.

AMLO explicó que esta es sólo una opción y además tendría candados, pues no permitiría que el ganador del avión lo vendiera a un costo más bajo del de su avalúo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la aeronave tiene un costo actual de 130 millones de dólares.

A raíz de esto, los ‘memes’ en las redes sociales no se hicieron esperar. Una gran cantidad de imágenes aparecieron y Lupillo Rivera, el hermano de Jenni Rivera tampoco faltó a la hora de bromear con la rifa del avión.

El llamado “Toro del corrido” colgó en su cuenta de Instagram una foto donde se puede observar un baile tradicional de música regional mexicana, con gente bailando mientras se ve ‘aterrizando’ al avión presidencial.

Para acompañar el ‘meme’ publicado por Lupillo Rivera se puede leer: “Ya me vi llegando a los bailes”.

Asimismo, Lupillo Rivera escribió: “Ya me vi, raza jajajaja”, con los hastags “Lupimeme”, “Lupillorivera” y “Deregresoalruedo”.

Su hermana Rosie Rivera fue una de las primeras en reaccionar ante la imagen y mandó varias caras riéndose.

Asimismo, otra seguidora añadió: “Lo van a rifar. Consigue un numerito”.

“Ojalá y te ganes el sorteo para que llegues en avión presidencial a tus conciertos”, dijo otro más.

“Ánimo, Lupillo, ya estuvieras”, aseguró otra seguidora que le dio ánimos a Lupillo Rivera para comprar un ‘cachito’.

“Me das un ride, Lupillo”, escribió otro más.

Y las risas continuaron acompañadas de más mensajes: “Pasando por mi”, “Llegando a Jalisco”, “Aquí te esperamos”, “No es mala idea”, “Que se lo gane Lupillo Rivera para que nos lleve a pasear”, se pudo leer.

Pero no todos estuvieron de acuerdo con la broma de Lupillo Rivera y un seguidor recalcó que él no es un participante oficial en el sorteo: “Yo me vi primero. Tú no cuentas porque eres gabacho y no entras en la rifa”, se pudo leer.

Con esto quedó claro que no a todos les pareció gracioso lo dicho por Lupillo Rivera ante la rifa que pretende hacer AMLO del costoso avión.

Según las declaraciones que el Presidente de la República dio durante esta semana en sus ruedas de prensa, la persona que hipotéticamente ganara el avión tendría que realizar un gasto millonario. Por ejemplo, el Mandatario ha informado que realizar un vuelo en el TP01 tiene un costo de al menos 15 mil dólares.