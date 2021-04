“Me sale un hombre y una mujer, los dos, que ya no están con nosotros, pero en la tercera me sale una persona mirando hacia el cielo , buscando preguntas que necesitan respuestas, quién más que Luis Miguel”, expresó Vieira Vidente (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“¿Sacó a su madre de ahí? Si. Él sí sabe donde está su madre, nada más que no lo ha dicho y no lo va a decir, él se va a quedar con eso ahí adentro, que la gente siga especulando y que la gente siga tomando la justicia por ellos mismos, pensando lo que quieran pensar y haciendo lo que quieran hacer”.

“Yo veo que en este 2021 Luis Miguel no va a terminar muy bien, veo que para el 2022 le vienen algunos problemas legales y veo también que no todo lo que se está diciendo en la serie es verdad, no está saliendo ni va a salir todo lo que es la vida de él”.

“Luis Miguel ha vivido con dolor toda su vida”

Vieira Vidente aseguró que el cantante mexicano ha vivido con un gran dolor durante toda su vida: que su padre, Luis Rey, le arrebató a su madre, Marcela Basteri, además de que su pasado le ha hecho mucho daño hasta el día de hoy y también le ha afectado en lo profesional

En otra carte, la psíquica señala que Luis Miguel pide perdón y se siente culpable por muchas cosas: “Sí él me estuviera escuchando le diría que no tiene que sentirse culpable, que eso no estaba en sus manos, así era tu papá de fuerte, no era tan grande y tan bella persona, como dicen”.