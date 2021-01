Y eso no hubiera sido un problema si no estuviera enferma de bronquitis… ¿qué parte no entendió la mijita que se tiene que cuidar? ¿Dónde quedó ese discurso que dijo hasta el cansancio de que nos cuidáramos, de que temía por su vida y cuanta cosa nos dijo en medio de la lágrima?

Acabo de ver un video que no daba crédito y hasta me hizo aventar la ropa que estaba lavando y por supuesto casi vomito y hasta me tomo una pastilla mijos, porque esta mujercita de Danna Garcia me sacó de quicio.

La CHACHA llegó mijos y estoy temblando y no de frío, sino de coraje y todo provocado por quien menos lo esperé: Danna García, quien me tuvo sufriendo por su crisis con el coronavirus, todo para que ahora tenga bronquitis y haya mostrado su irresponsabilidad en plena nieve de España.

“Les hice caso y aquí estoy. Les decía que en contra de la voluntad de mi familia miren donde ando, obviamente no estoy preparada para la nieve pero a ver si logro llegar a algún lugar cercano… no sé si pueda hacer un muñeco de nieve, no creo”, dijo Danna García.

La actriz, que después de estar más de 70 días contagiada de coronavirus, y que además dijo que le habían quedado secuelas, no entiende y ahora ya tiene bronquitis y anda en plena nieve de España, a pesar de que la familia le dijo que no y en las imágenes mijos pues la podemos ver como esquimal, pero eso no impide que corra riesgo.

Yo estaba haciendo un coraje tremendo por semejante irresponsabilidad cuando vi el video, no lo podía creer y pues ándale que la gente de la cuenta de Instagram de ‘Univisión Famosos’ tampoco y opinaron:

“Muy irresponsable ella porque en su condición de salud no debió aunque ya estoy por creer que todo lo hace para que hablen por llamar la atención”, “Pero tiene bronquitis y le puede dar Covid de nuevo, aparte dice que le ha dejado muchas secuelas y mira dónde anda…por dios! Que irresponsable”, “Mija si tenías bronquitis no tenías porque salir y sabiendo que tuvisteis dos veces coronavirus no te quieres”, “Ella no tiene nada porque una persona con bronquitis no puede correr esos riesgos , yo padecí neumonía y para recuperarme paso casi 1 año y menos exponerme al frío”, “Ya yo no le creo nada a esta mujer”, “Una imprudencia por parte de ella, despues de tanto lloro y lamento de como se sentia. Y ahora viene con eso, ay no , no puedo con ella”, “Qué cansado con la hipocondriaca”, “Por eso se enferma y vive en un drama, porque no se cuida. Irresponsable”, “Después saldrá a llorar porque se le complicó la bronquitis”.