Aparece la foto donde se comprueba el romance de Luis Miguel y Paty Manterola

Se empezó a especular luego del episodio de la segunda temporada de la serie del cantante

“Luis Miguel me tiró toda la onda y yo le dije, perdón pero yo tengo novio”, aseguró indignada la cantante Luis Miguel romance Paty Manterola. Tanto se ha especulado en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, ya que en el tercer capítulo aparece que sostuvo un romance con la ex Garibaldi Paty Manterola, inmediatamente en las redes sociales se empezó a hablar sobre esa relación entre ambos celebridades. A través de la cuenta de Instagram de Angélica Palacios Real, se compartió una fotografía donde aparecen el ‘Sol’ de México acompañado de la cantante, en lo que parece ser un convivio, pero a pesar de eso ninguno de los dos ha confirmado que fueran pareja anteriormente. Se comprueba el romance de Luis Miguel y Paty Manterola Desde antes de que se estrenara el famoso tercer capitulo de la serie de “El Sol”, quien es interpretado por Diego Boneta, usuarios especularon sobre el personaje de Fátima Molina. Muchos aseguraron que era Salma Hayek, pero el cantante reveló que la nueva pareja era una cantante y los reflectores apuntaban a la ex Garibaldi, según El Universal. Se dice que la relación que sostuvieron ambas celebridades no fue muy bien conocida por nadie, incluso los medios desconocían que hubieran tenido algo, ya que como se mencionaba ninguno de los dos cantantes, ha comentado ni oficializado nada aún, hasta que se estrenó el famoso capítulo de la serie.

“Perdón pero yo tengo novio” Durante una entrevista, la artista Patricia Manterola afirmó que conoció al cantante Luis Miguel en los festivales de Acapulco que se realizaban durante los años noventa, y que ahí fue donde el cantante se le acercó a ella para ‘tirarle la onda’, pero ella le respondió que ya tenía novio. “Luis Miguel me tiró toda la onda y yo le dije, perdón, pero yo tengo novio”, dijo. Después se dejaron de ver, pero que en una ocasión el manager de Luis Miguel le dijo que “El Sol” quería saludarla en su avión. “Lloré muchísimo (cuando terminó con Xavier Ortiz), llevábamos como dos años. Llegamos a México y estaba el avión de Luis Miguel en el mismo hangar. Nos bajamos y el manager de Luis Miguel me dice, ‘oye, Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar’. Yo ya lo había conocido años atrás en el Festival Acapulco y me tiró la onda, lo tengo que decir, toda la onda. Yo estaba de novia”, según Uno Tv. Archivado como: Luis Miguel romance Paty Manterola.

“Fueron 15 años de amistad muy bonita” “Subo a saludar a Luis Miguel en el avión, super caballeroso, super lindo. ‘¿Sigues de novia?”, me dice. Y yo (le dije), ‘no, terminé con mi novio hace apenas unas semanas’. Fue la primera vez que salimos a cenar y cuando Xavi se enteró fue y me rogó. Cuando yo regresé con Xavi, tuvimos muchos truenes durante nuestra historia, y en esos truenes, Micky me hablaba y me decía vámonos a cenar, vámonos al cine”, mencionó Paty. En una entrevista la artista habló sobre el supuesto romance con “El Sol” Luis Miguel. “Entrar en qué tipo de relación tuvimos él y yo no, la verdad es que no la voy a decir”, sin embargo afirmó que “fueron 15 años de amistad muy bonita. Es un ser precioso, una persona encantadora”. Archivado como: Luis Miguel romance Paty Manterola.

Usuarios están con la duda Luego de que se publicara la foto donde aparecen ambos artistas juntos, los internautas no dejaron pasar el momento y comenzaron a dejar sus comentarios al respecto, sobre el personaje que aparece en la serie, es o no la ex Garibaldi, Paty Manterola. “Todas pasaron por Luismi jaja y a todas les decía el Sr. quiere verla después del concierto y ellas soñadas y el agusto”, “Las pinta en la serie de los peor y él un inocente palomito que nada mas se deja querer”, “Paty duró años con Xavier dicen cada vez que peleaba con Xavier se iba con Luis Miguel”, “La chica se parece más a pilar Montenegro”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Luis Miguel romance Paty Manterola.

“ Luis Miguel solamente les daba un rato de placer” En el episodio el personaje de Fátima Molina acompaña a Luis Miguel al festival Viña del Mar, en Chile, en donde se encuentran con el cantante del momento, Cris Valdés, quien es parecido a Cristian Castro y además toma el apellido de Manuel “El Loco” Valdés, padre del hijo de Verónica Castro. “Ande pues… Pati Manterola una mas del Sol de México”, “ Luis Miguel solamente les daba un rato de placer a la que se dejara, lo bueno es que no tenía sida ó alguna enfermedad venérea. Luis Miguel da lástima, nunca hizo una familia y no es un padre ejemplar”, “Pensé que era Salma la de la serie”, escribieron varios usuarios. Archivado como: Luis Miguel romance Paty Manterola.

Paty Manterola estalla por la serie de Luis Miguel A raíz del tercer episodio de la serie de Luis Miguel donde se sugiere un fugaz romance entre ‘El Sol’ y Paty Manterola, en ese instante, integrante de Garibaldi, la mexicana rompió el silencio y explotó dejando mensajes: “Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba “Everybody loves banana” y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en #Garibaldi”, comenzó. Y continuó: “Categóricamente les digo (…) que si están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente de la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años. (Este tratamiento) afecta directamente a mi persona, sentimientos e imagen. Con el escudo de la ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Quiero dejar muy claro que yo jamás estuvo con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece sumamente fuerte, insensible y desafortunado”, expresó, pero no se quedó ahí.

Paty Manterola siguió defendiéndose Indignada continuó: “Por la mujer íntegra que soy, no sé si algún día compartiré mi versión de todo lo relacionado con este tema y si valga la pena, ya que los que me conocer saben perfectamente quién soy en realidad. Pero de lo que sí estoy segura es que siempre levantaré la voz por tantas mujeres que como yo, merecemos respeto”, escribió. “Hacer valer nuestros derechos, existan producciones que ‘cubriéndose’ detrás del término ‘ficción’, sean capaces de alterar los hechos de esa manera para obtener un beneficio de la historia personal, imagen e integridad de terceros, los cuales deliberadamente señalan con otros nombres, pero de manera tan directa, agregando datos claros que hacen referencia tajantemente a personas de la vida real y sin su consentimiento”, finalizó enojada la ex integrante de Garibaldi.

Otros picos de consulta Para las 22:00 horas del domingo pasado los premios Oscar ya estaban teniendo un declive en las búsquedas de Google, pero “El Sol” adquirió otro de sus picos de consultas, esto luego que los usuarios de internet empezaron a buscar más términos relacionados con los personajes que han aparecido en el drama del cantante. Así, Patricia Manterola y Cristian Castro, así como sus personajes de Paola y Cris Valdés, respectivamente, fueron algunos de los términos que aumentaron la cantidad de interés en torno a Luis Miguel. Pero la especulación sobre si es la ex Garibaldi la personaje que aparece sigue en aumento. Archivado como: Luis Miguel romance Paty Manterola.

