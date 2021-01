“Ay nada mi vida, son amores pasajeros, lo vi, me gustó, me lo probé, me quedó y me lo compré”.

Cabe destacar, que como en la mayoría de las parejas de la farándula que están pasando por su proceso de separación , las indirectas entre ellos en entrevistas no se hicieron esperar, volviéndose a colocar en el ojo público.

Aracely Arámbula aparece en video de TikTok luciendo un increíble bikini y no desaprovecha la oportunidad y le manda una indirecta a su ex, Luis Miguel, con las palabras que Laura León una vez dijo. Seguidores afirman que ella era mucha mujer para “El Sol” y que debe de estar arrepentido por haberla dejado ir.

Tras este TikTok de Aracely Arámbula, en donde seguidores afirmaban que la actriz le había mandado una indirecta a su ex pareja Luis Miguel, varios usuarios comenzaron a comentar lo siguiente:

Por otra parte, un usuario sacó un poco de controversia en el TikTok de Aracely Arámbula en bikini, debido a que argumentó que ella no estaba así de guapa cuando salía con Luis Miguel.

Todo comenzó cuando un usuario escribió: “Aunque Luis Miguel fue el del gustazo, tú eres lo más bello de México”.

A lo que un chico le responde: “Cuando salía con Luis Miguel no estaba así, para ese entonces fue un milagro que Luis Miguel se fijara en ella”. A lo que le responde: “Claro que no, estaba más bonita, más joven, sencilla y natural”.

Por otra parte, una chica aún no puede olvidar este rompimiento: “La verdad no podemos superar que Luis Miguel no se haya quedado con ella, es un mujerón, y aparte su personalidad es muy linda y profesional”

A lo que una chica le responde que el que salió perdiendo fue él y no Aracely Arámbula: “Yo no le veo nada de especial a Luis Miguel, mejor que no se haya quedado con ella, el que salió perdiendo fue él, ella es mucha mujer”.

“Es amor pasajero, no pudo con ese mujerón, y como ustedes dicen, demasiada mujer para él”, “Ella bien hermosa y el sol bien gacho deteriorado”, “Tengo todo excepto a tiii”, “Yo no sé, pero eras mucha mujer para Luis Miguel”.

Fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en el TikTok de Aracely Arámbula, en donde sacaron a flote el romance que tuvo con el cantante Luis Miguel.

