Lorenzo Méndez revela toda la verdad de su divorcio

¿Por qué aún no le firma el divorcio a Chiquis Rivera?

¿Qué opinas Lorenzo sobre la familia Rivera? ¿No lo quiere dejar ir tan fácil? El cantante estadounidense Lorenzo Méndez, revela las verdaderas razones del porque aún no lleva a cabo su divorcio entre él y Chiquis Rivera y admite que ha sido él quien no le ha firmado los papeles pertinentes para que se lleve a cabo su proceso de separación. Las cosas se siguen complicando entre Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, y es que a pesar de que hace apenas un par de años atrás presumían su gran amor por todo lo alto, ahora parece que “ya no se quieren ver ni siquiera en pintura”, todo esto debido a los constantes roces que han tenido desde su separación. Lorenzo Méndez revela las razones por las que aún no firma el divorcio Y es que, después de que Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera afirmara que a le ha estado ‘casi rogando’ al cantante para que ya firme los papeles de divorcio de una vez por todas, Lorenzo Méndez contra ataca y afirma que aún no los ha firmado debido a todo lo que Janney le está pidiendo. Y a pesar de que muchos afirman que Lorenzo se está esperando a que salga el nuevo libro de la hija de Jenni, en donde la misma Chiquis admitió que “contará todo sobre su vida privada”, el ex vocalista de La Banda el Limón revela las verdaderas razones del porque no ha firmado aún su divorcio.

¿Chiquis Rivera no quiere dejar ir tan fácil a Lorenzo Méndez? Las verdaderas razones por las que aún no firma el divorcio A través del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, conducido por Paty Chapoy, Lorenzo Méndez reveló en entrevista las razones por las que aún no ha firmado su divorcio con Chiquis, además habló sobre la reciente polémica en la que esta enfrascada toda la familia Rivera. Según el cantante confesó que Janney le pide muchos papeles para divorciarse, los cuales hace ver creer ‘que no son tan necesarios’: “Siguen pidiéndome papeles, no hay nada que firmar. Me están pidiendo hasta los papeles de si está vacunado mi perro”, comentó.

Lorenzo Méndez habla sobre las razones por las que aún no firma el divorcio y declara sobre la familia Rivera Posteriormente, el portal People en español rescata las palabras de Lorenzo Méndez para esta entrevista, y resaltan que el cantante sí se quiere divorciar pero siguen pidiendo papeles constantemente. ¿Será que Chiquis no quiere dejarlo ir tan fácil?: “Quiero firmar, pero siguen pidiéndome papeles”. Tras revelar las verdaderas razones por las que aún no puede firmar el divorcio, el intérprete estadounidense de la canción “Derecho de antigüedad”, habló sobre los recientes problemas en los que están enfrascados toda la familia Rivera, argumentando que esperaba que todo se arreglara.

“Dios los bendiga”; Lorenzo Méndez sobre la familia Rivera Y es que cabe destacar que actualmente Rosie y Juan Rivera están en una especie de “batalla” entre los hijos de Jenni Rivera, todo esto después de que se argumentara que Rosie y Juan habían hecho en desfalco con la herencia que La Gran Diva les dejó a sus hijos antes de morir. Ante este panorama, Lorenzo Méndez comentó lo siguiente, deseando que pronto todo se arreglara: “Dios la bendiga, la quiero mucho [a Chiquis]. Quiero muchísimo a la familia. Espero arreglen el desmadre que cargan y nada, se le desea lo mejor de todo corazón. Es una etapa, un capítulo, una página en mi vida que nunca voy a olvidar”.

¿Está saliendo con alguien? Lorenzo Méndez cuenta las razones por las que aún no firma el divorcio Para finalizar con la entrevista, en donde Lorenzo Méndez habló sobre las verdaderas razones por las que aún no firma los papeles de divorcio a Chiquis Rivera, al cantante le cuestionaron si sostenía una relación sentimental con su compañera, la actriz Shamady Zendejas. Ante esto, el ex vocalista de La Banda el Limón comentó que él ahorita se estaba enfocando en su carrera y nada más: “Solamente quiero seguir trabajando como ahora. A Shamady la quiero mucho, a su hermano, a todos. No importa la persona o la gente con la que Lorenzo Méndez se enamore o quiera estar; lo que importa es el trabajo y quiero enfocarme en el trabajo siempre”, dio por finalizado el tema.

Chiquis confiesa cuál es la diferencia entre su ex Lorenzo y su novio Emilio Sánchez Mucho antes de que Lorenzo Méndez revelara las verdaderas razones por las que aún no le firma el divorcio a Chiquis Rivera, la hija de Jenni confesaba en media entrevista cuál era la diferencia entre el cantante y su nuevo novio, el fotógrafo profesional Emilio Sánchez. A pesar de tener molestias en la garganta, la intérprete atendió de manera muy amable a los reporteros que la estaban esperando a su llegada, algo que le reconocieron los usuarios, aunque uno de ellos de plano le dijo que no debería cantar y que se dedicara a otra cosa.

Según Chiquis Rivera, ¿cuál es la diferencia entre Lorenzo Méndez y Emilio Sánchez? En un video que está disponible en la cuenta oficial de Instagram de la periodista Nelssie Carrillo, quien hace unos días tuvo un altercado con el guardia de seguridad de la cantante mexicana Aracely Arámbula, y que a la fecha tiene más de 4 mil reproducciones, se puede ver a Chiquis Rivera con un look informal y usando todo el tiempo su cubrebocas. “Contenta, cansada, como me pueden escuchar, ronca, Nos fue muy bien (en los Premios de la Radio), condujimos, cantamos”, expresó la hija de Jenni Rivera, quien se mostró sorprendida cuando le mcncionaron sobre un posible veto de la cadena Televisa: “A mí nadie me ha dicho eso, no creo, la verdad”.

¿Se puso en contacto con su abuela? En una noticia que tomó por sorpresa a muchos, la señora Rosa se contagió de coronavirus, aunque, como ella misma lo comentó en unos de sus videos, poco a poco está saliendo adelante. Y a la pregunta si ha estado en contacto con ella, Chiquis Rivera respondió afirmativamente: “Le mandé un mensaje, me dice que se está cuidando y que está bien, gracias a Dios”. Sin esperar más tiempo, uno de los reporteros le preguntó sobre el tweet que escribió Lorenzo Méndez en el que, al parecer, le mandó una indirecta a su exesposa, quien ha dicho que él es quien no le quiere firmar el divorcio: “No quiero hablar mucho del tema. Lo único que les puedo decir es que a mí no me tachan de mentirosa, no tengo por qué mentir, no tengo por qué decir algo que no es y cada quien puede decir lo que quiera”.

¿Lorenzo Méndez tiene amenazada a Chiquis Rivera? Aunque su cansancio era más que evidente, Chiquis Rivera siguió respondiendo los cuestionamientos de la prensa e incluso evitar caer en provocaciones cuando alguien le preguntó si Lorenzo Méndez la tiene amenazada y por esa razón no quiere firmar el divorcio. “No quiero tener una mala relación con él, yo le deseo lo mejor, no quiero problemas, la verdad, no creo que tenga miedo, no tiene por qué tener miedo”, dijo la hija de Jenni Rivera, quien aseguró estar contenta con su relación con el destacado fotógrafo Emilio Sánchez.

“Es muy buen muchacho” Al mismo tiempo que firmaba autógrafos, la hija de Jenni Rivera confesó las principales diferencias entre su ex, Lorenzo Méndez, y su nuevo novio: “(Emilio) es muy buen muchacho, estoy muy agradecida por haberlo conocido, me la estoy llevando día tras día y me valora, me quiere, me respeta”. Y respecto a una futura boda, Chiquis Rivera comentó: “¿Sabes qué? En eso no estoy pensando ahorita, me la estoy llevando poco a poco. Yo quiero tener bebés, ahorita me estoy enfocando en otros tipos de bebés: en la música, mis libros, cosas que estoy haciendo, ahí discúlpenme, me veo bien mad…, pero a ver qué pasa en un futuro”, reveló en ese momento.