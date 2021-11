“Siento mucha tristeza porque es un gran cantante y un gran compañero. Yo me encontraba a (su esposa) Cuquita ahí, en (la Central de) Abasto, y de veras que yo vengo rezando por él, porque no hay como Dios nuestro Señor para que mejore”, declaró Carmen Salinas antes de ser enviada al hospital.

“Es un gran amigo mío y me ha dolido mucho que esté tan mal, ya tiene dos meses así, pero no, ni lo mande Dios (que tenga muerte cerebral, como se especula); eso, según las revistas, pero según Dios nuestro Señor va a salir adelante, como han salido muchos. He llorado tanto por su salud”, declaró la actriz durante un encuentro con los medios.

Por ello, confesó que estaría encantada de participar en la bioserie que preparan como homenaje a su legado, con Jaime Camil a la cabeza, una decisión muy acertada para ella. “¡Camil se ve hermoso! Se caracterizó igualito, quedé muy impresionada, y por supuesto que le doy el visto bueno, porque además es muy buen muchacho, es una persona buena. “Y por supuesto que si me llegan a buscar, si me invitaran a formar parte, con mucho gusto lo haría”, señaló.

“Trabajar con él fue único. Una vez me lo encontré en los Estudios Churubusco y traía una chamarra hermosa, color rosa, de pura gamuza. “Se la chuleé y se la quitó y me la dio. Yo se la regalé a mi hijo y le encantaba, no se la quitaba para nada”, compartió, emocionada, de acuerdo con Agencia Reforma.

“Uno no tienen por qué permitir ese tipo de cosas”, dice Carmen Salinas al revelar lo que sufre

Sin embargo dice que también ser parte de memes y videos la han hecho blanco de burlas y de insultos algo que ha aprendido a lidiar y a no tomarse tan personal todo lo que le comentan en sus redes sociales. “Yo manejó todas mis redes, me gusta tener esa interacción con la gente, muchos me mandan mensajes o videos que me hacen y me divierto con ellos, de eso se trata”.

“Ha habido algunos que se quieren pasar de listos y le han querido insultar, yo no les contesto ni me enfrasco en eso, solo los bloqueo y ya. Uno no tienen por qué permitir ese tipo de cosas”, dijo en una entrevista con EL UNIVERSAL en el 2019. El último meme de Carmen Salinas, como “el doctor Octopus” en “Spiderman no wayhome”.