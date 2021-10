Tras el incidente en que se vio involucrada Aracely Arámbula, quien iba acompañada de sus hijos, con miembros de la prensa, sucede lo inesperado

Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca, le pide perdón a La Chule

También, se reveló quien fue la persona que abrió la puerta del automóvil donde iba la artista Días después de que la cantante y actriz mexicana Aracely Arámbula, quien iba acompañada de sus hijos, estuviera involucrada en un incidente con miembros de la prensa, Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca, le pide perdón a La Chule, además de que se reveló quien fue la persona que abrió la puerta del automóvil donde iba la artista. Relacionado ¿Derrame cerebral? Raúl de Molina habló con Alejandra Espinoza tras ser hospitalizada y lo deja preocupado (VIDEO) ¿Perdió al bebé? Lyn May dice que ya no está embarazada (VIDEO) Novio de Clarissa Molina deja mensaje con ‘cachetada con guante blanco’ Fue en las redes sociales del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, que se retomó la información de La Opinión, donde se asegura que el compañero de Lili Estefan tuvo que hacer esto a “regañadientes”, además de que la reportera María Hurtado fue quien habría abierto la puerta. Raúl de Molina dice que si la reportera de El Gordo y la Flaca fue quien abrió la puerta del automóvil, “está muy mal hecho” Fue el reconocido abogado Guillermo Pous quien, a través de sus redes sociales, compartió un video desde el interior del automóvil de Aracely Arámbula, quien iba acompañada de sus hijos, donde se observa que, aparentemente, la reportera de El Gordo y la Flaca, María Hurtado, fue quien habría abierto la puerta. “Ahora están diciendo que la reportera nuestra, María, abrió la puerta del carro donde estaba bajándose Aracely Arámbula. Nosotros hemos hablado con nuestra reportera María que dice que ella no abrió la puerta y que si ella lo hubiera hecho, nos lo hubiera dicho. El video pudiera enseñar otra cosa. Pudiera ser ella, pero no se ve”, dijo Raúl de Molina.

¿Le dijeron a Raúl de Molina lo que tenía qué decir sobre este incidente con Aracely Arámbula? Más adelante, Raúl de Molina, ahora con la ayuda de un apuntador, comentó que pareciera que la reportera de El Gordo y la Flaca fue quien abrió la puerta del autómovil donde viajaba Aracely Arámbula y sus dos hijos, frutos de su relación con el cantante Luis Miguel, pero todo podría prestarse a diferentes interpretaciones. “No se ve el momento que toca el lugar en donde se abre. Ella dice que no lo hizo, pero en el video, según el abogado de Aracely Arámbula, y quien lo vea pudiera decir que sí abrió la puerta”, comentó el conductor, mientras que Lili Estefan mencionó que los niños fueron protegidos y que lo más importante es aprender de esta situación (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La reportera de El Gordo y La Flaca, ¿abrió o no la puerta del autómovil dónde viajaba Aracely Arámbula? Para terminar con su ‘explicación’ sobre lo acontecido con La Chule y sus hijos, Raúl de Molina expresó que, luego de consultar a varios abogados, le aseguraron que no es delito abrir la puerta de un vehículo, pero hostigar a menores de edad sí lo es. Tal parece que no estaba muy seguro de lo que hizo María Hurtado. “No estamos diciendo que no lo hicimos, o que no lo hizo la reportera del El Gordo y la Flaca o lo hicieron otras personas, estamos enseñando el video, y pudiera ser que lo hizo, ella nos garantiza a nosotros que ella no lo hizo y que había otra persona que abrió la puerta… Y si abrió la puerta está extremadamente mal. Si abrió la puerta nuestra reportera está muy mal hecho, y si fue así le pedimos disculpas a Aracely Arámbula”, finalizó.

Creen que Raúl de Molina, en los últimos días, siempre está molesto y “amargado” No pasó mucho tiempo para que seguidores de la cuenta de Instagram del programa Chisme No Like reaccionaran a las disculpas que le ofreció Raúl de Molina a Aracely Arámbula, pero también notaron otros detalles: “Últimamente, me da la impresión que Raúl de Molina siempre está molesto en el programa, como amargado”. “Esa reportera debe pagar, si le hubieran hecho algo a ella no quiero imaginar”, “Lili (Estefan) dice: ‘No importa quien abrió la puerta’, justificando lo injustificable”, “Eso no fue disculpa, fue justificado a la reportera”, “La prensa son unos acosadores y todavía se indigna por acosar la vida privada de una persona, qué incoherencia de noticia, poco hizo por su privacidad”, se puede leer en más comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Aracely Arámbula no soportó más y explotó contra la prensa Celosa de la privacidad de sus hijos, particularmente desde que concluyó su relación con Luis Miguel, Aracely Arámbula enfureció cuando este fin de semana fue captada junto a Miguel y Daniel por los paparazzis en Los Ángeles. La camioneta donde viajaban se arrancó velozmente al ver que un fotógrafo trató de abrir la puerta para captar una imagen de los niños. Uno de los paparazzi aprovechó para cuestionarla por qué trataba así a la prensa, incluso aseguró que un día antes había tratado muy mal a una de sus colegas. Tanto el cantante como la actriz no han querido compartir el crecimiento de sus hijos, con excepción de su nacimiento y cuando eran muy pequeños que posaron para una revista.

“¡Ciérrale, ciérrale, no pueden hacer eso!” Desde entonces, La Chule sólo muestra en sus redes sociales imágenes de Miguel, de 14 años, y Daniel, de 12, con el rostro siempre cubierto o los niños de espaldas. Así, cuando sintió invadida la privacidad de sus hijos, estalló y sólo se escuchó decir en un video cuyos detalles comparte el sitio web de la revista People: “¡Ciérrale, ciérrale, no pueden hacer eso!”, cuando se arrancó el vehículo blanco. Apenas en durante la transmisión de la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, la actriz mexicana, a través de su abogado, Guillermo Pous, aclaró en su momento que no había autorizado el uso de su imagen porque su relación no era parte del negocio de su expareja (Con información de Agencia El Universal).

La Chule insiste en que lo que hizo la prensa es una falta de respeto A través de sus redes sociales Guillermo Pous, abogado de la cantante y actriz mexicana Aracely Arámbula, ha expresado su rechazo a la actitud que el fin de semana pasado tuvieron paparazzis que quisieron fotografiar sin su consentimiento a los hijos de La Chule y el cantante Luis Miguel, Miguel y Daniel Gallego Arámbula. Los hechos sucedieron en Los Ángeles, California, cuando Miguel, de 14 años, y Daniel, de 12, abordaban una camioneta con su madre, quien al ver a los paparazzis les gritó: “¡Ciérrale, Ciérrale, no pueden hacer eso!”, tratando de ocultar su identidad de la prensa, según se aprecia en un video.

Reprueban el hostigamiento tanto para los hijos de Aracely Arámbula como para ella “La invasión a la intimidad y vida privada de las personas bajo el absurdo argumento de -libertad de expresión- y -acceso a la información-, ha excedido límites y llegado al hostigamiento fuera de todo pudor”, se lee en el comunicado oficial compartido por Guillermo Pous, abogado de Aracely Arámbula. “Ahora, además se ha sumado el irrespeto hacia menores de edad que son tratados como si fueran un objeto novedoso consecuencia de la fama de sus padres, provocándoles inestabilidad emocional debido al acoso y causándole un irreparable daño a la integridad, omitiendo por completo y violando gravemente los principios de derechos humanos fundamentales” (Con información de Agencia El Universal).

Aracely Arámbula y Stephanie Salas le mandan indirectas a Luis Miguel Aunque siempre se han distinguido por ser muy discretas en sus vidas privadas, tanto Aracely Arámbula como Stephanie Salas le mandaron indirectas al cantante mexicano Luis Miguel, quien en determinado momento de sus vidas ha sido pareja sentimental de ambas, quien ha causado revuelo con la segunda temporada de su serie. A través de la cuenta oficial de Instagram del programa de Univisión El Gordo y La Flaca, conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, se puede ver un video que muestra de excelente humor a “La Chule”, quien es madre de los dos hijos varones de Luis Miguel, mientras se dirige a la cámara con un inesperado mensaje.