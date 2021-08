Lorenzo Méndez confiesa toda la verdad

¿Realmente golpeó a Chiquis Rivera?

Johnny López y Lorenzo Méndez nunca se llevaron bien ¿Realmente Lorenzo Méndez golpeó a Chiquis Rivera? El cantante originario de Estados Unidos, Lorenzo Méndez confesó en exclusiva si realmente fue él quien golpeó a Chiquis Rivera en el momento en el que llegó borracho y drogado a su casa, tal como lo afirma su hermano menor, Johnny López. Fue hace unos meses atrás cuando el hijo menor de Jenni Rivera, Johnny López, hermano también de Chiquis Rivera reveló para la prensa que su ya ex cuñado, Lorenzo Méndez había golpeado y escupido a Chiquis Rivera, confesando que incluso lo hizo delante de él, provocando la molestia del más pequeño de los Rivera. Lorenzo Méndez habla en exclusiva para Suelta la sopa El pasado 2 de agosto el programa de espectáculos de la cadena de Telemundo, Suelta la sopa, reveló que tenían una entrevista en exclusiva con el ex vocalista de la Original Banda El Limón, Lorenzo Méndez, en donde el conductor Juan Manuel Cortes le preguntaría todo respecto a su vida profesional, y hasta amorosa. En la primera parte de esta entrevista, el cantante confesó que Chiquis Rivera le había hablado hace unos días cuando se encontraba borracha, argumentando incluso que Emilio Sánchez, el fotógrafo con el que anda actualmente Janney, era hasta su amigo, sin embargo, estas no serían las únicas declaraciones que Lorenzo haría al respecto de su relación con la también cantante.

¿Realmente la golpeó? Lorenzo Méndez cuenta toda la verdad respecto a su relación con Chiquis Rivera Y es que, después de que Johnny López confesara que Lorenzo Méndez había golpeado a su hermana mayor Chiquis Rivera, mucho se especuló sobre esto, en donde seguidores argumentaron que sí era muy posible, ya que comentaban que el cantante sí tenía a problemas de control, sin embargo, otros confesaron que eran más de las mentiras del hijo de Jenni Rivera. Sin embargo, gracias a esta entrevista, todas las dudas pudieron ser esclarecidas, y Lorenzo Méndez por fin rompió el silencio respecto a esta situación. En los adelantos proporcionados por la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa, se puede observar como el conductor Juan Manuel le preguntaba a Lorenzo si esto era cierto, desencadenando un sin fin de comentarios al respecto.

Johnny López y Lorenzo Méndez nunca se llevaron bien En un video, el conductor reiteró que él tenía que aclarar esto, ya que los problemas entre Johnny Rivera y Lorenzo Méndez se habían visto desde un inicio en que el cantante y Chiquis Rivera se unieron en matrimonio, y es que en una de esas anécdotas, Juan Manuel contó la vez en la que el mismo Lorenzo detalló varios de esos problemas: “Yo tenía que aclarar esto, y es que Johnny y Lorenzo no se llevaban no es ningún secreto, recordemos aquella época en mayo del 2020, cuando Lorenzo había llegado del Paso Texas, llega a su casa de casado, a la casa de Chiquis y se tuvo que brincar la barda para poder entrar porque no traía las llaves con él, y cuando entró estaba ahí Johnny”.

Johnny López confiesa que Lorenzo Méndez golpeó a su hermana Chiquis Rivera Ante esto, el conductor de Suelta la sopa, Juan Manuel le cuestionó por qué el hermano de Chiquis Rivera, Johnny López no le abrió entonces la puerta, sin embargo Lorenzo Méndez no dio más detalles, manteniéndose siempre al margen y no decir ni involucrarse en este tipo de aspectos. Tras esto, en esta entrevista lanzada el pasado 2 de agosto, el también periodista le cuestionó si era cierto lo que el hermano menor de Chiquis Rivera apuntaba sobre él, cuestionándole lo siguiente a Lorenzo: “Johnny dijo que tú, después de haber consumido cocaina, le escupiste a la cara a Chiquis y le golpeaste”.

“Chiquis tiene un carácter fuerte”, confiesa Lorenzo Méndez ante las acusaciones de Johnny López Ante este señalamiento Juan Manuel citó las palabras que Lorenzo Méndez utilizó para responderle su cuestionamiento: “Chiquis tiene un carácter muy fuerte, si yo la hubiera maltratado o la hubiera golpeado, ella no se hubiera dejado”, confesó el cantante tras la pregunta sobre si era verdad que él había golpeado a Chiquis Rivera como lo afirmaba su hermano Johnny López. Este ideo generó un sin fin de comentarios al respecto, en donde seguidores de Suelta la sopa se mostraban felices, argumentando de que por fin Lorenzo Méndez pudo separarse de Chiquis Rivera por completo: “Que bien que Lorenzo Méndez se alejó de Chiquis y de esa familia por completo y se ve más feliz”.

Se dividen las opiniones Varios seguidores comenzaron a llegar al video en donde Lorenzo Méndez confesaba si realmente había golpeado a Chiquis Rivera como su hermano Johhny López afirmaba, desencadenando un sin fin de opiniones y comentarios al respecto en redes sociales, Una seguidora escribió: “Pero los Rivera siempre se hacen las víctimas. Siempre. Todo el mundo tienen la culpa menos ellos. Y Johnny se ve de un carácter pasivo agresivo”. “Aunque Chiquis tenga carácter fuerte, sí la golpeó Lorenzo, igual ella por vergüenza por la prensa y la gente se calla todo”, “Es claro que Johnny no quería a Lorenzo desde el principio, si él no hubiera estado en medio del matrimonio de Chiquis y Lorenzo otra sería la historia”, se podía leer entre los comentarios del video de Lorenzo Méndez. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

¿Aún lo ama con todo y que tiene novio? Lorenzo Méndez asegura que Chiquis Rivera le llamó pasada de copas Recientemente el programa de espectáculos de Suelta la sopa sacó una entrevista en exclusiva con el cantante Lorenzo Méndez, en donde sin miedo alguno dio varios por menores respecto a su separación con la hija de Jenni Rivera, argumentando una de las principales razones por las cuales no se pudo reconciliar con Chiquis Rivera. En la entrevista, que tuvo con el conductor Juan Manuel Cortés, el cantante argumentó lo siguiente: “Teníamos bastantes diferencias yo creo que estábamos en diferente sintonía, pero ya estamos en otra página de nuestras vidas”, comenzó el ex vocalista de la Original Banda El Limón. Archivado como: Lorenzo Méndez dice la verdad sobre Johnny López y su relación con Chiquis Rivera

“Espero firmar pronto el divorcio” Posteriormente, y sin miedo alguno, el cantante Lorenzo Méndez confesó que espera pronto ya firmar el divorcio con su aún esposa, Chiquis Rivera, y darle fin a su matrimonio, el cual estuvo lleno de diversas polémicas: “Lo único que me falta es el papel que estamos esperando firmar. Espero firmarlo pronto, nada más que llegue a mis manos y lo firmamos”. El cantante mexicano originario de Pittsburg, California, argumentó que no están hablando de dinero ni tramites de ese tipo: “No se está pidiendo dinero, no se está pidiendo nada. Aunque tengo una bicicleta que sí la quiero, porque es una de mis favoritas, ahí si puedes Janney me las mandas”, comentó. Archivado como: Lorenzo Méndez dice la verdad sobre Johnny López y su relación con Chiquis Rivera

“Este muchacho era mi compa” Tras estas declaraciones, el conductor Juan Manuel le cuestionó en entrevista a Lorenzo Méndez sobre si le había dolido o afectado ver a Chiquis Rivera con Mr. Tempo cuando aún estaban iniciando el proceso de su separación, ante esto, el cantante comentó: “Cada quien cura sus heridas de diferente forma”. Sin embargo, sí confesó que Emilio Sánchez, quien es ahora la actual pareja de Janney, era antes también su amigo: “Pues este muchacho era mi compa, pero pues nada, no pasa nada”, y es que a pesar de que no lo consideró como una traición si comentó que “él sabía que estaban casados”, y que incluso su familia había asistido a su boda.