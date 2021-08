Fue el pasado 26 de julio cuando el periodista argentino, Javier Ceriani, argumentó en su programa Chisme no like que la esposa de Chyno Miranda, Natasha Araos, había corrido al artista de su casa junto a su suegra en plena etapa de recuperación, argumentando que la mujer “se había cansado” de estarlo cuidando.

La esposa del cantante Chyno Miranda, Natasha Araos, aparece tras los rumores de su separación con el cantante venezolano, y mediante un video afirma que aún continúa lavándole la ropa, sin embargo usuarios no perdonan y afirman que la mujer es una completa mentirosa y que eso no prueba absolutamente nada.

En los comentarios de la publicación de Suelta la sopa, una seguidora escribió: “Nadie le cree. Chyno está en Venezuela”, otra seguidora afirmó lo siguiente: “Nacho siendo el amigo más cercano dijo otra cosa, el sol no se tapa con un dedo”, ante esto, fue hace unos día cuando se señaló que Natasha quería “colgarse de la fama de su esposo” y que realmente ya no le interesaba él.

En su momento, los conductores del programa Chisme no like comentaron que el mismo Nacho, gran amigo de Chyno argumentó lo siguiente, en donde señaló que editó escenas del documental que realizó del dueto porque la pareja del cantante (Natasha Araos) quería robar protagonismo”, comentó.

Comparan a la esposa de Chyno Miranda con Marjorie de Sousa en su video lavando ropa

Algunos seguidores comenzaron a señalar que la esposa de Chyno Miranda, Natasha Araos será la próxima Marjorie de Sousa: “Es una vividora como su compatriota Marjorie”, “No me extraña nada, es otra Marjorie”, a lo que una seguidora responde: “¿Verdad que sí? Puras psicópatas”. PUEDES VER EL VIDEO DE LA ESPOSA DE CHYNO LAVANDOLE LA ROPA AQUÍ.

“Si fuera cierto ella saldría en un video con el, de acuerdo con un comunicado de un amigo, él está en Venezuela porque no tiene donde vivir”, “Esta lavando la ropa del amante”, “Dicen que el que da muchas explicaciones es por algo”, Eso no prueba absolutamente nada”, “Y quien le pide tanta explicación, una esposa normal no se pone a subir foto de los calzones de su esposo, mmmm, no me cuadra esa mujer”, “Esta doña puro show”, eran uno de los tantos comentarios que se podían leer en el video de la esposa de Chyno lavando su ropa.