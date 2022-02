La presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’ asegura que no es la primera vez que ocurre esa situación

“Esta no es la primera vez y por eso decimos ‘nuevamente’ pasa esto. ¿Tú crees que ya yo esta vez me preocupé?. Todo el mundo está esperando que yo diga algo pero yo no he hablado con William Levy”, expresó la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ ante la pregunta que le realizó su compañero.

Según People en Español, la presentadora reconoció que le extrañó muchísimo que el considerado como galán de telenovelas pusiera ese mensaje por lo que expresó lo siguiente: “Porque en los últimos meses los he visto muy juntos. O sea se han visto, no sé, en Instagram juntos, trabajando… Lo puso y lo borró. Está muy raro todo señores”. Archivado como: Lili Estefan lanza declaraciones.