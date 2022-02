Toño Mauri confesó que intentó ayudar a Ana Victoria

Los Fernández le dan el último adiós a Verdaguer Ana Victoria Toño Mauri. Contraer un virus como el COVID-19 es bastante preocupante para la sociedad en general, y claro que los momentos de angustia y desesperación por parte de la familia Verdaguer, fueron bastante intensos. Tras una reciente entrevista en Tv Azteca, el cantante y actor mexicano declaró que, la hija de Verdaguer, lo buscó para pedirle ayuda. Toño Mauri se contagió de Covid-19 y aunque tuvo sus complicaciones, milagrosamente llegó a recuperarse. Mauri era amigo de la familia e íntimo de Diego Verdaguer, por lo cual Ana Victoria acudió a él para que la guiara, y tratar de encontrar una solución, ya que su familia y ella se encontraban desesperados por el estado de salud de Verdaguer. Ana Victoria Toño Mauri: Trató de salvar su vida Ana Victoria, hija de Diego Verdaguer, habría buscado a Toño Mauri, quien también padeció COVID y se recuperó, para que los asesorara sobre la condición de su padre. “(Ana Victoria) lo había buscado para exponerle el estado de salud de su papá, tras contagiarse del virus, y tratando de encontrar algo para ayudarlo a mejorar”, aseguró la conductora Lili Estefan del programa ‘El Gordo y La Flaca’ quien dijo que Toño Mauri se lo reveló, informó Agencia Reforma Sin embargo, a través del portal Tv Azteca, se dio a conocer que Toño declaró: “Bueno sí, un amigo en común de Ana Victoria y mío, nos contactó, le dio mis datos a Ana Victoria, recibí una llamada de ella, me platicó lo que estaba pasando y bueno, primero me dio mucho gusto que me buscara y luego me dio mucho gusto poder platicar con ella. Nada más platicarle mi experiencia porque, pues con lo que ella me decía era prácticamente como me había pasado a mí, me recordó mucho lo que me había pasado a mí y sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios que he hecho en televisión para que los viera, sobre todo para que se sintieran con esa fuerza, esa entereza que se necesita para esos momentos”, declaró Toño Mauri según el portal Tv Azteca.

Hizo todo lo que pudo para ayudar Toño declaró, que estuvo todo el tiempo al pendiente del estado de salud de Diego, sin embargo, no recuerda cual fue la fecha exacta en la que Ana Victoria lo contactó. El actor y cantante mexicano reveló además, que sin querer dar demás detalles que no le correspondían, no sabía en que hospital estaba intentando Verdaguer. “La verdad es que no lo sé, no sé bien la fecha en que Diego entró al hospital, esto que les platicó fue hace un par de semanas que hablamos, tuve la oportunidad de contactar a mis doctores, me comuniqué con ellos para que platicaran y todo iba bien. Y después, a partir de eso, era a través de chat, de mensajes y todo iba bien, le preguntaba yo por su papá. Obviamente, encomendamos mucho a Diego la familia, mis hermanas, se hicieron cadenas de oración”, declaró Toño Mauri a través de Tv Azteca.

Ana Victoria Toño Mauri: Iba a sacar tema junto a Juan Gabriel Al argentino naturalizado mexicano le faltó tiempo, y su partida, a los 70 años, a causa de Covid-19, dejó inconclusos muchos de sus proyectos. Uno de los más significativos fue el tema “El Sol Ya Salió”, que trabajó junto a su amigo “El Divo de Juárez” y cuyo lanzamiento fue truncado por la familia del ícono mexicano. “Diego tenía mucha ilusión de que saliera este tema, que compuso junto a Juan Gabriel, y que nos divertimos tanto haciéndolo los tres, y con Amanda, que también estaba ahí, y al final no lo dejaron. Dios sabe por qué pasan las cosas, pero es una pena. “Y ya no importa si ceden o no ceden porque la ilusión la tenía Diego. Él es el que tenía mucha ilusión de que la gente la escuchara. Se malinterpretó todo diciendo que él quería aprovecharse de Juan Gabriel, pero no era el caso y eso le causó una gran pena. Si sale ahora, qué bueno, pero ya qué más da”, compartió el productor Gustavo Farías, informó Agencia Reforma.

Los Fernández dan el último adiós a Verdaguer Han sido unos meses duros para la familia Fernández, pues cabe recordar que el 12 de diciembre del 2021 falleció el intérprete de “Un millón de primaveras”, Vicente Fernández. Este hecho terminó de marcar el año pasado, ahora, con la noticia de la muerte de Verdaguer, los Fernández decidieron mandar un mensaje de despedida hacia el cantante, Diego Verdaguer. “El Potrillo”, su ex esposa, América Guinart, y su hijo mayor, Alex Fernández, dieron el último adiós a Diego Verdaguer, quien falleció ayer en Estados Unidos por complicaciones de Covid-19. A través de sus respectivas redes sociales expresaron sus condolencias y compartieron imágenes junto al cantautor argentino, pues fue muy cercano a la famosa dinastía. “El Potrillo”, al igual que otros artistas, dedicó un sentido mensaje en Instagram y Twitter. “Vuela alto, querido Diego. Siempre estarás presente”, informó Agencia Reforma.

Ana Victoria Toño Mauri: Aguinart se despide de Verdaguer Por su parte, Aguinart, con quien Fernández procreó a Alex y a las mellizas América y Camila, compartió en su cuenta de IG varias imágenes en familia con Verdaguer : “Tengo pocos amigos en el medio, él era para mis hijos y para mi uno de los más queridos. Siempre se aprendía algo de él. Simpático, jovial, inteligente, exageradamente talentoso. Disfrutaba de todo”. “Enamorado de la vida y sobre todo de su gran amor, mi querida Amanda. (…) Otro grande se va. Mi familia y yo muy tristes compartimos la pena de sus irreparable pérdida”, escribió. Alex Fernández “El Heredero” no dudo también en darle el último adiós al intérprete de éxitos como “Volveré” y “Tonta” a través de una instantánea junto al argentino y parte de la familia Fernández, con información de Agencia Reforma.

Ana Victoria Toño Mauri: Suspenden planes de tour Recientemente, la pareja de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, anunciaron su tour para este año 2023, tristemente los planes quedaron estropeados a raíz de la repentina muerte del intérprete de “Volveré”. Amanda Miguel no ha hecho declaraciones sobre lo que pasará en los próximos meses, por ahora no han publicado novedades en redes. “Amores, paso a recordarles que pueden encontrar sus boletos para nuestro Tour: Toda Una Vida, en mi página web. @diegoverdaguer y yo estamos muy emocionados por verlos”, escribió Amanda Miguel en su publicación. Por otra parte, los fans comentaron su publicación con mensajes así: “La vida da tantas vueltas, a veces inesperadas. Vuela algo Diego”, “yo quería ir a verlos”, “Dios te de consuelo Amanda . Tu querido Diego ya descansa”.

Amanda le dedica emotivo mensaje a Diego A través de su cuenta de Instagram, la cantante, ahora viuda de Diego Verdaguer, publicó una fotografía del intérprete con alas de ángel, en donde, conmovió a sus miles de seguidores por las palabras que escribió de despedida. Por su parte, Ana Victoria también ha estado publicando cosas sobre su papá en su cuenta. Amanda escribió lo siguiente: “Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre”, expresó Amanda Miguel vía Instagram. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.