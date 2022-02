De manera determinante el funcionario de origen latino agregó lo siguiente: “La Casa Blanca apoya esto al cien por cien, al igual que yo, y seguimos abogando enérgicamente por ello”. Pero no es el único que está de acuerdo con ello ya que al ser cuestionada, Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo: “Apoyamos al secretario Mayorkas”.

Brané dijo que podría ser que “algunas de esas familias se hayan reunido por su cuenta y simplemente no tengamos documentación al respecto. Pero seguiremos acercándonos a esas familias hasta que lo sepamos”, apuntó. Brané dijo que tiene esperanzas de reunir a todas las familias que actualmente están separadas en este proceso. Archivado como: Familias separadas inmigrantes frontera

“Yo mismo me he reunido con algunas de las familias separadas. Conocí de primera mano el trauma que soportaron, y que algunos siguen soportando, y eso es lo que nos motiva a asegurarnos de que cualquier familia que fue separada por la Administración anterior vuelva a unirse”. Archivado como: Familias separadas inmigrantes frontera

A su vez, al cuestionarle sobre la situación de ese tema, Mayorkas no quiso decir si la administración de Donald Trump tiene que rendir cuentas por la aplicación de la política, evidentemente no quiso entrar en polémica y prefirió hablar del trabajo que él ha hecho en este tiempo.

Hace unos días, el secretario del Departamento de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, dijo que los 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos, y que sufrieron las “políticas indiscriminadas” del expresidente Donald Trump, ya no deben tener miedo porque su departamento sólo se enfoca en detener a criminales.

¿HABRÁ DETENCIONES SOLO POR SER DE OTRO PAÍS?

“Por primera vez, nuestras normas dicen que la presencia ilegal de personas no ciudadanas de Estados Unidos no será, por si misma, el motivo de la detención de esa persona,” dijo Mayorkas. El funcionario estadounidense, de origen cubano, dijo también que reformar las leyes migratorias para ofrecer a los migrantes no autorizados un camino a la ciudadanía estadounidense sigue siendo una prioridad para Biden.

“’Él ha continuado en la lucha por esa reforma legislativa y prosigue en ella,” expresó Mayorkas. “Seguimos esperanzados y seguimos luchando por la acción legislativa que este país necesita para finalmente reparar un sistema (de leyes migratorias) que se encuentra roto”. Archivado como: Familias separadas inmigrantes frontera