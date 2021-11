No hay delito que imputar. Se da a conocer que los dos policías implicados y los acompañantes que iban en el automóvil que manejaba Octavio Ocaña antes de su muerte fueron liberados después de que la Fiscalía del Estado de México afirmara que no había delitos que imputarles por la tragedia del actor de 22 años. ¿Qué pensará la familia de esto?

Por otro lado, también se informa los policías que estuvieron persiguiendo el automóvil del actor, por presuntamente ir a exceso de velocidad y no detenerse al darse el alto, afirmaron que habían tratado de disparar a las llantas, algo que de acuerdo con el portal era una acción que se lleva como protocolo de seguridad y por ende, al igual que a los acompañantes, no se les podía imputar algún delito.

De acuerdo con el portal El Universal , se informa que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no cuenta con el registro de importación o documento que acredite el origen o la propiedad del arma calibre.380, misma que el actor de ‘Benito Rivers’ utilizó presuntamente durante la persecución, y la cual fue la que causó su muerte.

Ante este choque, los policías, quien en ese entonces no sabían que se trataba de Octavio Ocaña, declararon que al ver que el vehículo perdió el control se acercaron, lo desarmaron y pidieron apoyo a los paramédicos. Por otro lado, en los videos difundidos se logra observar cómo la policía ya se encontraba deteniendo a los acompañantes que iban en el carro del joven intérprete de ‘Benito Rivers’.

Desde el día que se anunció el fallecimiento del actor, medios de comunicación entrevistaron al padre de 'Benito' y él informó que lo único que le interesaba (en ese instante) era poder llevarse a su hijo a Tabasco y después se ocuparía de la justicia en el 'asesinato' de su hijo; ahora, el señor mencionó que quería esclarecer lo que sucedió con el joven de 'Vecinos'.

NO PARARÁN HASTA SABER LA VERDAD. La familia de Octavio Ocaña, aclaró que no pararán hasta que la muerte del actor obtenga justicia debido a la forma en cómo llevaron a cabo el proceso jurídico. El padre del actor, Octavio Pérez, anunció que busca la ayuda del Presidente de México para esclarecer la muerte de su hijo.

Justica para Octavio

La familia Pérez Ocaña, reafirmó que buscarán obtener justicia por la muerte de Octavio Ocaña y mencionó que esperaban poder la oportunidad de probar que su hijo no estaba consumiendo drogas y alcohol, al momento de su muerte. También, reafirmó que Octavio Ocaña no traía una pistola y por ende, su muerte no fue un accidente.

De acuerdo con Azteca Noticias, Octavio Pérez, informó a los medios de comunicación que iniciará una defensa legal para exigir que se aclare la muerte de su hijo, ya que no acepta el comunicado que ofreció la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; el hombre aclaró que se encontraba sumamente indignado ante la versión que ofrece las autoridades.