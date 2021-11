Al pie de este tierno video, el ex de Adamari López confesó que lo más bonito que tiene en la vida es pasar el tiempo con su hija: “Happy Halloween familia, los quiero! Os he dicho que lo que más amo en esta vida es ser papá? Pues ya lo saben! Alaïa te amooooo mi princesa”, mientras que en los hashtags etiquetaba a su familia como “#familiacostalopez”

El bailarín español llama desubicada a una seguidora en redes sociales

A pesar de que tanto como Adamari López y Toni Costa han demostrado ser grandes padres para Alaïa, eso no ha impedido que seguidores sigan juzgando al bailarín español, afirmando que “es buen padre porque realmente no tiene dinero para pagar una manutención”: “¿Cuál buen papá? Lo que pasa es que no tiene trabajo, ni profesión, ni dinero para poder pagar el child support, así que no le queda de otro a este pobre infeliz”.

Esto provocó gran molestia en el bailarín, quien no dudó en dejarle una contundente respuesta a esta usuaria, llamándola inclusive como desubicada: “Y usted que sabrá de mi vida para tener el atrevimiento y la poca vergüenza de hablar de mí y mi vida sin saber, hay que ser una desubicada de primera, que Dios la bendiga”, escribió sin miedo alguno el ex de Adamari López. VIDEO AQUÍ