En una redada en #Colombia capturaron al compadre de #JoaquinElChapoGuzman. Este individuo era uno de los apresados por alianzas criminales para transportar la droga del cartel del Chapo de Colombia a los Estados Unidos. Diana Rincón tiene la historia. #AlRojoVivo de lunes a viernes a las 4pm/3C Transmitido 10/30/19