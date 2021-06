Los gobernantes discuten sobre la frontera y debaten sobre la crisis de la frontera

Una gran cifra de niños fueron separados de sus familias durante el mandato deTrump

Desde que Donald Trump no está como máxima autoridad, más indocumentados han llegado al país

Washington, 10 jun (EFE News).- Legisladores demócratas y republicanos polemizaron hoy jueves en una audiencia sobre los niños migrantes e intercambiaron acusaciones acerca de las políticas que han producido una crisis en la frontera sur de Estados Unidos. “El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vio indicios de un incremento en la migración desde abril de 2020″, afirmó la representante Nanette Díaz Barragán, demócrata de California y copresidenta del Subcomité de Seguridad Fronteriza del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

En la Administración del hoy expresidente Donald Trump “el Departamento aparentemente ignoró esas señales de advertencia y eligió no incrementar la capacidad necesaria para procesar con seguridad y cuidar de los migrantes vulnerables”, añadió. El representante Clay Higgins, republicano de Luisiana, afirmó que la situación en la frontera “es una crisis peor que la de 2019, y (la vicepresidenta Kamala) Harris todavía no ha visitado la frontera, y (el presidente Joe) Biden todavía no ha visitado la frontera”.

Comentarios discutidos de la frontera

“Los agentes de la Patrulla de Frontera nos dicen que los migrantes responden a las políticas del Gobierno de Biden”, continuó el legislador. “Con los mensajes de la campaña (electoral) de Biden las bandas criminales empezaron a llenar ‘la tubería’ a fines del año pasado, después de las elecciones de noviembre”. “Y ahora (la bandas) hacen los arreglos para el paso de cada inmigrante ilegal, el contrabando de seres humanos, de drogas, desde la inauguración del Gobierno de Biden”, añadió. “Vemos una crisis con múltiples aspectos; es una crisis humanitaria, es la crisis de los menores de edad sin compañía, y es también una crisis de seguridad nacional. Hemos perdido la soberanía y el control de la frontera. Los migrantes que escapan de la Patrulla de Frontera son los criminales, los traficantes de drogas”, concluyó Higgings.

Díaz Barragán replicó que no era apropiado referirse a los migrantes en términos que los deshumanizan o los convierten a todos en sospechosos de actividades criminales. El copresidente del Subcomité, Bennie Thompson, demócrata de Mississippi, expresó su gratitud por “los esfuerzos del Gobierno del presidente Biden para asegurar que los niños no acompañados reciban el cuidado apropiado y tengan las protecciones otorgadas bajo la ley de EE.UU.” El DHS, el Departamento de Salud y “otras agencias federales cooperan con las comunidades locales y con organizaciones no gubernamentales para dar alojamiento temporal, cuidado médico esencial, servicios legales y pruebas de covid-19 a los niños no acompañados”, agregó. EFE News