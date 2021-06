Los ataques de “ransomware” bloquean sistemas informáticos que no son liberados hasta que compañías o instituciones pagan un rescate a los piratas. El ataque contra JBS se ha registrado poco después que la organización criminal DarkSide, también radicada en Rusia, realizara en mayo un ciberataque similar contra Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos de EE.UU., y afectara al suministro de combustible en la costa este del país durante varios días. EFE News

Biden avisa a Putin de que EEUU no permitirá abusos a los derechos humanos

Washington, 30 may (EFE News).- El presidente, Joe Biden, avisó este domingo a su homólogo ruso, Vladímir Putin, con quien se reunirá el próximo 16 de junio en Ginebra, que su país no permitirá abusos a los derechos humanos, en un discurso con motivo del Día de los Caídos (Memorial Day) en el país. “Tuve una larga conversación de dos horas recientemente con el presidente (chino) Xi (Jinping) en la que le dejé claro que no podíamos hacer otra cosa que defender los derechos humanos en todo el mundo, porque eso es lo que somos”, afirmó Biden en un discurso en Delaware.

“Me reuniré -continuó el gobernante norteamericano- con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra para dejar claro que no nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos que abusen de esos derechos”. Biden participó este domingo en un acto para rendir tributo a los soldados muertos en combate, a quienes se recordará este lunes en el Día de los Caídos, y señaló que es su primera celebración de esta fecha como comandante en jefe.