“Señor secretario Alejandro Ozuna Rivero, me tienen secuestrada en el asilo de mi abuela. Pido su ayuda”, fue el mensaje que publicó la hermana de Thalía alarmando a sus seguidores y dejando claro que la situación no terminaba y al contrario, había empeorado.

Los seguidores de Laura Zapata en Twitter no se quedaron callados y opinaron en el mensaje: “Señora que la dejen salir, dígales que a usted no la molesten, que en todo caso le llamen a Thalía que es la del billete a usted para que”, “No la tienen secuestrada, lo que pasa es que su hermana Thalia pago su estancia por 10 años…. Agradezca!”, “Si tienes adeudos claro que no te van a dejar salir, es lo que les importa en cualquier sitio como ese inclusive en un Hospital, y si por los 37 días que estuviste ocupaste una cama Extra y alimentos, pues tendrás que pagar”, “Y sigue el circo, cómo su falso secuestro. Al rato obra de teatro”.

Las personas aseguraron que la actriz no podía sacar a su abuela Eva Mange del asilo porque supuestamente no ha pagado lo que debe a la casa de asistencia:

“Laura si al final del día ibas a sacar a tu abuelita para qué esperar un mes y días, tendrás que pagar lo de ese tiempo quizás por eso no te dejan salir”, “Al principio dijo que ella no se movía de allá (asilo) hasta que su abuela mejorara, ahora ya la tienen secuestrada?”, “Si te estuvieran secuestrada no estuvieras en el celular”, “En cualquier hospital o asilo, no te dejan salir si no cubres los gastos acumulados, y no es secuestro, es recuperar económicamente lo invertido en el servicio que se proporcionó”.

Hasta el momento, la actriz de telenovelas no ha actualizado más información al respecto, sin embargo, dejó bastante claro que su objetivo es llevarse a su abuela Eva Mange a cuidarla a su casa.