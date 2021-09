Sorprenden a Laura León en las ofertas de la famosa tienda Ross

“La Tesoro” fue captaba mientras se medía unos zapatos en la caja del negocio

La persona que la grabó no dejó de burlarse hasta que la actriz se dio cuenta La actriz mexicana Laura León, mejor conocida como “La Tesoro”, fue sorprendida aprovechando las ofertas en la famosa tienda de hispanos en Estados Unidos, Ross y la exhiben en las redes sociales a través de un polémico video de ella que fue filtrado en la cuenta de Instagram de Chisme no Like. Relacionado Buscan a Miya Marcano, hispana desaparecida en Florida Padres de Brian Laundrie no saben dónde está y “están preocupados por él” Explosión en planta química de Luisiana deja al menos 6 heridos (VIDEO) La mujer que la grabó no dejó de burlarse de que una famosa actriz tuviera que llegar a una tienda de descuentos, y comenzó a narrar todo lo que veía mientras con su celular, no dejaba de grabar a la artista, quien al parecer no se dio cuenta de inmediato de que era grabada. APROVECHÓ LAS OFERTAS El material ha tenido tanto éxito que hasta la mañana de este 28 de septiembre superaba ya las 2 mil 117 reacciones de me gusta y tenía más de 530 comentarios de los usuarios, casi todos la defendieron de la mujer, que aunque se burló, terminó siendo la criticada. Y es que es muy extraño ver a artistas de la talla de “La Tesoro” acudiendo a tiendas de rebajas, ya que por lo general ellos acuden a exclusivas tiendas con precios elevadísimos, pero en esta ocasión su sencillez fue clave para que la gente la defendiera de la mujer que la quiso exhibir.

"ESTÁ PIDIENDO MÁS DESCUENTOS" De manera textual la mujer dice: "Bueno pues aquí en la Ross no encontramos a Laura León, ya ven no nomás nosotros venimos a las especiales, allí está pidiendo más descuentos, que tal, aquí en la tienda de la Ciénega y La Tijera", de pronto ella misma se alejó de la artista pues al parecer se había enojado. Sin embargo, el 'daño', ya estaba hecho. La mujer ya había obtenido imágenes que le causarían polémica y los usuarios de las redes sociales serían los más agradecidos por ellos, ya que les dio 'tela de donde cortar' para criticar, defender o simplemente comentar sobre el hecho.

"ESO SE LLAMA HUMILDAD" Mucha gente comenzó a defender la humildad y sencillez de la actriz y cantante: "Muy inteligente de su parte, ahorrando su dinero. Y falta de humildad de la supuesta fan, porque eso no es ser fanático", "¿Y qué tiene?", "la dama que esta grabando es un imprudente". "'Cuál es el problema? Y como de que se ríe", "ella es otra persona normal, ¿Qué pasa? ¿Acaso es raro o malo? Eso se llama humildad", "deberían de poner una ley, quien te grabe sin permiso, ir preso, falta de respeto", "¿Y tiene algo de malo comprar en rebajas?", dijeron varias personas. Para ver el video haz click aquí.

Laura León en Ross: “BRAVO POR ELLA” Pero entonces algunos fans se fueron contra la mujer que grabó y se burló de ella: “Que ladilla con este tipo de noticias a quien no le gustan las rebajas”, “que insoportable la que graba! La gente no puede vivir en paz sin que haya un curioso”, “bravo por ella estamos viviendo momentos duros no importa tu profesión”. “Pues que ella también puede, no por ser famosa tiene que comprar caro, no entiendo critican si se compran cosas muy caras y ahora critican por comprar en rebajas. Es su dinero y ella sabrá dónde, cómo y cuándo comprar lo que quiera, para eso trabaja igual que todos los que trabajamos y compramos lo que queremos donde queremos… No entiendo en qué les afecta”, comentó otra persona.

"MUY INTELIGENTE DE SU PARTE" Y lejos de caer mal, la gente le reconoció su humildad e inteligencia en las compras: ¿"Y qué tiene? Esa tienda es súper Buenísima", "muy inteligente de su parte no veo nada mal con eso", "pues eso está bien", "me parece muy bien… pasen los cupones", "no tiene nada de malo". "Excelente! Para que aprendamos a no vivir de apariencias. Y recordar que un reloj de 300 dólares, da la misma hora que uno de 10 dólares", "excelente por Laura", "muy bien… en estos tiempos hay que ahórrale a todo", "c cómo friegan. Ellos son gente común y corriente como todos. Por eso estamos como estamos", defendió la gente a la cantante "La Tesoro".

Laura León en Ross: HUMILDAD Fue entonces que la gente se fue contra la mujer que grabó el video: “Si se quiere poner zapatos de cartón es su problema, la gente si sufre… Seguramente la que grabó está molesta porque no le regalaron un par”, “Pero y ¿Cuál es el problema? omg”, “humildad”. “Y que ridiculeces y cuando ella dicho que es millonaria”, “normal es su plata”, “amo las rebajas”, “¿Dónde está el problema?”, “está muy bien hay que buscar ahorro”, “lo sencilla jamás se le quita”, “hasta JLo compra rebajas, así que dejen el show”, “que bien, para qué se hace pasar por millonaria como Inés Mont”, defendieron más personas.

Laura León en Ross: “FALTA DE RESPETO” Y más que causar enojo en la gente, sus fans se unieron para defenderla: “Nada malo con esto. Tiene la libertad de comprar donde más le guste- el ser alguien famoso o adinerado no significa que no pueda comprar en tiendas- que no son de alta marca. Además en estas tiendas se encuentra artículos de muy buena calidad a buen precio, Bien por ella!”. “Yo me he encontrado a muchos artistas en Marshall, Tjmax, pero se me hace una total falta de respeto grabar, eso no se hace”, “es ok si encontró buenos especiales”, “en realidad yo lo veo de lo mas normal”, “la crisis, la crisis”, “a mi me encanta la Ross”, “ella invierte en su vestuario de artista y para andar en la casa pues como toda persona normal o ¿no?”.

"MUJER INTELIGENTE" Fue cuando se reforzó la defensa a la cantante y otros dijeron: "Mujer inteligente, sabe dar el valor a su dinero", "malo que anduviera Huyendo por robar el pueblo", "me da risa que la que la grabó se ríe como si fuese una gracia y apuesto que #LauraLeón, tiene plata para comprarse los pares más caros que le dé la gana". "No entiendo el motivo de la risa Aparte en el video se ve que está preguntando el precio, no que está pidiendo descuentos", "pues ella como todo el mundo sabe bien como gastar su dinero. Y quien no hace lo mismo", "¿Esa tienda está en NYC? Para ir a comprar también", comentaron los fans.

"ES DE LAS MÍAS" Al final, la mujer que grabó a "La Tesoro" fue más criticada que la misma actriz: "Muy bien por ella. Que mujer mas insoportable la que grabó a Laura durante su día de compras. Necesitan dar espacio/distancia a las personas", "pues no tiene nada de malo ahorrar y la fan casi quería capturar el ticket, no invente". "Laura León es de las mías", "por eso le dan su pescosa y luego quieren demandar por imprudente", "¿Qué te pasa? ¿Porqué hiciste eso? Ni que fuera malo ir de compras ahí, aparte que falta de respeto grabarla", "wow Ross de por sí es bien barato", "¿Y que tiene de malo que quiera conseguir más barato?".