Gente piensa que la conductora de Despierta América solamente gestó al pequeño Gennaro pero físicamente no tiene mucho de ella: “Francisca no puso nada ahí”, “Igualito al papi”, “Que cosita mas preciosa igualito a su papá”, “Qué gordo bello”, “Qué muñeco tan lindo”, “Dios lo bendiga. Amiga pero es idéntico a su papi”, “La misma cara de papá está brutal nosotros los cargamos 40 semanas y salen igual a su padre”.

¿Será que la conductora de Despierta América no volverá al matutino a raíz de lo difícil que fue para ella el dejar a su bebé Gennaro con su esposo? La ex reina de belleza a cara lavada, con un simple chongo, una blusa negra, se grabó para saludar a sus seguidores después de un tiempo.

“Siento que me falta la mitad del alma de mi corazón dejándolo en la casa”, fueron las primeras palabras de la conductora de Despierta América, quien no ha regresado al matutino desde que dio a luz a su bebé Gennaro, con quien está obsesionada y de quien no se quiere despegar en ningún momento.

¿Ya no regresará a Despierta América?

“Hola mundo ¿cómo están? muchísimo tiempo que no pasaba por aquí, que no hacía un video hablando con todos ustedes, ya aprovechando mi salida del dentista… me cae muy bien mi doctor pero odio con todo el corazón ver a los dentistas, me imagino que aquí ha de andar más de uno identificado”, comenzó diciendo Francisca Lachapel.

Y después, mientras escribía ‘Trauma total’ en las imágenes, explicó la difícil situación para ella de dejar a su bebé con su esposo Francesco Zampogna: “Dejé a Gennaro con su papá, siento que me falta la mitad del alma de mi corazón dejándolo en la casa”, comentó entre risas nerviosas.