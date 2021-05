“En un punto de la conversación, Ramos le mostró a Maduro este video donde aparecen varios venezolanos comiendo desperdicios de la basura y esto le incomodó. Entonces dio la orden de no dejar salir del palacio de Miraflores con el material grabado hasta entonces”, fue la descripción del video publicado en el canal de YouTube Univisión Noticias.

“Ahorita un sueldo no alcanza para nada, en 26 años, yo en mi vida, primera vez en mi vida que gracias al Gobierno como de la basura, de la basura…”, manifestó el joven venezolano muy molesto por la situación del país en condiciones de pobreza y con mala situación económica.

“Esta es mi vida y esto es lo que hago por mis hijos y por mi”, comienza diciendo uno de los jóvenes venezolanos que toma un pedazo de desperdicio y se lo come mientras Jorge Ramos le cuestiona cada cuándo hace eso y él responde: “Todos los días, todos los días”, se suelta protestando el hombre que trae una mochila.

Cuando el periodista perseguía a uno de los jóvenes, este le comenzó a decir su nombre para que difundiera las imágenes a través de las redes sociales: “Mi nombre es Jesús, para que lo mandes a Instagram, a donde sea, pero no podemos seguir más en esto, ya no podemos”, señalando el desperdicio que se estaba comiendo.

“Somos de la calle porque usted no sirve, como presidente no sirve, quiero que se vaya del país porque no sirve, estamos hartos de este presidente, son 20 años que tenemos de pobreza, gracias y me disculpa”, dijo el chico al periodista quien en todo momento grababa las imágenes con su celular.

El claro mensaje del joven para Nicolás Maduro fue: “Cónchale Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos, usted como presidente no sirve, soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve”, dijo molesto el joven llamado Jesús.

Ante la molestia de los jóvenes venezolanos, Jorge Ramos cuestionó a uno de ellos que traía varios desperdicios en las manos, en una especie de charola qué había sacado del camión de basura y el chico contestó: “Saqué un pedazo de pan duro, algo que se puede comer, necesitamos comida, no hay comida en el país”.

La gente criticó al periodista por la actitud que tuvo

El YouTube del momento fue publicado en febrero de 2019 en el canal de Univisión Noticias y las críticas de las personas no se hicieron esperar: “Que gran actuación!! Sorry Yalitza, Cuarón y ROMA..creo q el Oscar se lo llevara Jorge Ramos”, “Jajaja no tienen dinero para comer pero sí para comprar esas mochilas Oakley Wilson y hasta gorras y collar tienen y están bien vestidos”, “Jorge Ramos es un hipócrita, le piden de comer y ¿qué hace?”.

Pero las críticas no cesaron para el periodista: “¿Por qué no le dieron 100 dólares Jorge Ramos si están luchando por su familia?”, “El segundo muchacho le preguntó si le podía regalar algo para comprarse un pan y Jorge Ramos lo ignoró, Jorge realmente no le importa la gente solo agarrar más fama el por eso cae mal”, “Son chavos en condición de calle, esto tristemente se ve en casi cualquier parte del mundo, incluyendo a EEUU. Le piden dinero a Jorge Ramos y el ojete los ignora”.